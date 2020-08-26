Uluslararası sağlık standartlarına göre faaliyet gösterdiklerini tescillediler
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Uluslararası sağlık standartlarına göre faaliyet gösterdiklerini tescillediler

ULUDAĞ Koleji, Türkiye'de hem ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) hem de TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi (HSYS) Standardı belgesini entegre olarak alan ilk ve tek okul unvanına sahip oldu.

Uluslararası sağlık standartlarına göre faaliyet gösterdiklerini tescillediler
26.08.2020 12:45 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:50

ULUDAĞ Koleji, Türkiye'de hem ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) hem de TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi (HSYS) Standardı belgesini entegre olarak alan ilk ve tek okul unvanına sahip oldu.

Uludağ Koleji Bilim Kurulu Üyesi ve Kalite Birliği (KALBİR) Başkanı Prof. Dr. Erkan Işığıçok, süreç ile ilgili bilgiler verirken, "Bir yıl önce ISO 9001: 2015 KYS'ni kurmak üzere, KALBİR tarafından başlatılan çalışmalar, öncelikle yaz tatilinin araya girmesi ve sonrasında koronavirüs salgınının ortaya çıkmasıyla aksamış olmakla birlikte, salgının olumsuz etkilerinden kurtulmak ve salgın sonrası döneme hazırlıklı olmak düşüncesiyle, proje genişletilmiş ve TS 13811 HSYS Standardı'nın da entegre edilmesine karar verilmiştir" açıklamasında bulundu.

KALBİR organizasyonuyla gerçekleştirilen çalışmaların, Uludağ Koleji'nde her bir kademeden özel olarak seçilen 1-2 kişilik gönüllü öğretmenlerden ve idarecilerden oluşan 10 kişilik kalite ekibi ile gerçekleştirildiğini kaydeden Işığıçok, "Çalışanları kalite konusunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla çalışmalara 'İş Dünyasında Karar Vermek Fark Yaratmak ve Değer Katmak İçin Üçüncü Göz: İstatistik' semineri ile başlanmış, tüm çalışanlar kurulacak sistem konusunda her aşamada bilgilendirilmiş, oluşturulan kalite ekibine ISO 9001: 2015 KYS, İç Tetkikçi ve TS 13811 HSYS konularında eğitimler verilmiş ve belgelendirilmiştir. Ayrıca, Uludağ Koleji'nin süreçleri belirlenmiş, stratejik plan, kalite politikası ile hijyen ve sanitasyon politikası, prosedürler ve talimatlar oluşturulmuş, kalite el kitabı yerine, standart maddeler uygulama tablosu hazırlanmış, formlar oluşturulmuş ve kayıtlar alınmış, iç tetkik ve yönetimin gözden geçirmesi çalışmaları yapılmış ve ISO 9001: 2015 ile TS 13811 standardı entegre edilmiştir" dedi.'ULUDAĞ KOLEJİ, ULUSLARARASI SAĞLIK STANDARTLARINA GÖRE FAALİYET GÖSTERİYOR'

Prof. Dr. Erkan Işığıçok, konuşmasına şöyle devam etti, "Okul üst yönetiminin liderliğinde, TSE'ye başvurulmuş ve TSE tarafından yapılan tetkik sonucunda, Uludağ Koleji'nin kalitesi ile hijyen ve sanitasyon çalışmaları yukarıda belirtilen iki belge ile tescillenmiştir. Söz konusu belgelendirme işlemleri, Uludağ Koleji'nin Uluslararası Sağlık Standartlarına göre faaliyet gösterdiği anlamına gelir. Entegre sistem kurularak alınan ISO 9001: 2015 KYS belgesi ile kaliteye ve TS 13811 HSYS belgesi ile yöneticilerine, öğretmenlerine, çalışanlarına, öğrencilerine, velilerine, okul ziyaretçilerine ve dolayısıyla insan sağlığına verdiği önemi tescilleyen Uludağ Koleji, salgının devam ettiği dönemde de yeni eğitim öğretim yılına proaktif bir yaklaşımla hazır olduğunu kanıtlamıştır. KALBİR Başkanı ve Uludağ Koleji Bilim Kurulu Üyesi olarak bu çalışmalarda emeği geçen Uludağ Koleji yöneticilerini, Danışman Hamdi Dilmenler'i ve kalite ekibini kutluyorum.  Burada bir övgünün de TSE'ye yapılması gerektiğini düşünüyorum. Salgından yaklaşık 2 yıl öncesinde, bulaşıcı hastalıklara ve salgınlara yönelik TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Standardı'nı geliştiren TSE, koronavirüs salgını ile birlikte bu standardı devreye almış, tüm kurum ve kuruluşlara salgını etkin bir biçimde yönetmeleri için katkı sağlamıştır."


Kaynak: DHA

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