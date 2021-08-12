Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali 26 Eylül'de yapılacak
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Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali 26 Eylül'de yapılacak

Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali 26 Eylül'de yapılacak
Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Spor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4'ncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali 26 Eylül'de yapılacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4'ncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali 26 Eylül'de yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından su sporları festivalinde, dragon bot yarışmasında derece alan birinci takıma 20 bin, ikinci takıma 17 bin 500 üçüncü takıma ise 15 bin lira para ödülü verilecek.

Dragon bot yarışları için 17 kişilik takım oluşturulma şartı aranacak. Tüm ekipman ve eğitim Büyükşehir Belediyesince karşılanacak. Başvurusu onay alan her takım için 15 gün içerisinde 5 antrenman hakkı tanınacak. Antrenmanlar 5 Eylül ile 20 Eylül arasında organize edilecek.

Su topu, açık yüzme, dalış, su kayağı, jet ski, wakeboard ve flyboard yarışlarının da yapılacağı festivale yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali 26 Eylül'de yapılacak - Haberler Spor
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