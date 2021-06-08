SPOR Uluslararası Rival Futbol Turnuvası'nda Gine, Kosova'yı 2-1'le geçti
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SPOR Uluslararası Rival Futbol Turnuvası'nda Gine, Kosova'yı 2-1'le geçti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Uluslararası Rival Futbol Turnuvası'nda Gine, Kosova'yı 2-1'le geçtiMithat ABAKAN / MANAVGAT (Antalya), (DHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Rival Futbol Turnuvası'nda Gine, Kosova'yı 2-1 mağlup etti.

Uluslararası Rival Futbol Turnuvası'nda Gine, Kosova'yı 2-1'le geçti

Mithat ABAKAN/ MANAVGAT (Antalya), (DHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Rival Futbol Turnuvası'nda Gine, Kosova'yı 2-1 mağlup etti.

Manavgat Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı Sarper Barış Saka yönetti. Karşılıklı ataklarla geçen maçın ilk yarısında takımlar gol atamayınca 0-0 berabere sonuçlandı. Maçın ikinci yarısının başlamasıyla birlikte rakip kalede ataklarını arttıran Gine, Moustapha Kouyate ve penaltıdan Jose Martines'in attığı gollerle 2-0 öne geçti. Karşılaşmanın son dakikalarında Kosovalı Arb Manaj attığı golle maçın skorunu ilan etti: 2-1.

SPOR Uluslararası Rival Futbol Turnuvası'nda Gine, Kosova'yı 2-1'le geçti
SPOR Uluslararası Rival Futbol Turnuvası'nda Gine, Kosova'yı 2-1'le geçti
SPOR Uluslararası Rival Futbol Turnuvası'nda Gine, Kosova'yı 2-1'le geçti
SPOR Uluslararası Rival Futbol Turnuvası'nda Gine, Kosova'yı 2-1'le geçti
SPOR Uluslararası Rival Futbol Turnuvası'nda Gine, Kosova'yı 2-1'le geçti
SPOR Uluslararası Rival Futbol Turnuvası'nda Gine, Kosova'yı 2-1'le geçti
SPOR Uluslararası Rival Futbol Turnuvası'nda Gine, Kosova'yı 2-1'le geçti
SPOR Uluslararası Rival Futbol Turnuvası'nda Gine, Kosova'yı 2-1'le geçti
SPOR Uluslararası Rival Futbol Turnuvası'nda Gine, Kosova'yı 2-1'le geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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