23.10.2019 16:08

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu Birleşmiş Milletler, aklını mı kaçırdı, yitirdi mi? Aynı masada oturuyorlar ve onunla (Kırmızı Bültenle aranan terörist Ferhat Abdi Şahin) bir anlaşma imzalıyorlar. Çocuk teröristlerin bir daha PKK/PYD'ye alınmaması için. Bu kara bir lekedir." dedi.

Bakan Soylu, Avrupa Birliği (AB) desteğiyle Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) ve TOBB Üniversitesi iş birliğinde yürütülen proje kapsamında bir otelde düzenlenen "Uluslararası Radikalleşme ve Aşırılık Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, birey olarak dünyaya güzel izler bırakmanın da, kötü izler bırakmanın da kişinin kendisine bagˆlı olduğunu söyledi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından derdest edilen Orgeneral Yaşar Güler'in, özel kalem müdürünün ihanetiyle ilgili ifadelerini hatırlatan Soylu, o gece F-16'larla Ankara'nın çeşitli noktalarını bombalayan FETÖ'cü eski pilotların, kültürlü insanlar olmalarına rağmen ilkokul mezunu bile olmayan örgüt elebaşına taptıklarını ifade etti.

FETÖ'cü darbecilerin, aynı masada oturup çalıştıkları arkadaşlarına silah çekmekten geri durmadıklarını anlatan Soylu, Türkiye'de canlı bomba eylemi gerçekleştiren ya da bunun öncesinde yakalananların büyük çoğunluğunun en az lise ve üniversite mezunu olduklarını ifade etti.

"Yaklaşık 15 gün nasıl motive olduğunu evinde izledik"

Bir kişiyi canlı bomba eylemcisi olması için hazırlayanların kullandığı yöntemlere değinen Soylu, "Biz bir tanesinin yaklaşık 15 gün nasıl motive olduğunu evinde izledik. Eğer kaçırsaydık Ankara'da hepimizin belki bir tarih olarak nitelendireceği bir eylemi gerçekleştirecekti. Ama motivasyon kaynağını, kendisini eyleme hazırlama biçimini ve bunu nasıl oluşturduğunu inanın, bu kadar işlerin içerisindeyiz, ürkerek takip ettik." dedi.

Teröristlere ait mağaralarda silah ve yaşam malzemelerinin yanı sıra dizüstü bilgisayar ve CD'lerin de ele geçirildiğini aktaran Bakan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yakın zamanda DHKP-C terör örgütü ile ilgili hazırladıgˆımız ve basında da çok yankı bulan bir dokümanı

küresel arama motorunun akademik dosyaları paylaştığı siteye yüklemis¸tik. Hangi site olduğunu elbette anladınız, Google Akademik. Bakanlıgˆın resmi hesabıydı. Doküman ilk haftada yüksek bir indirme sayısına ulas¸tı. İçinde yasadıs¸ı veya cinsel bir içerik de yoktu.? Yaklas¸ık 6 ay önce tesadüfen farkettik ki Bakanlıgˆımızın kendi resmi hesabındaki doküman silinmis¸. Bize haber vermeden, herhangi bir uyarı yapmadan veya s¸ikayet almadan. Bunun anlamı, bu küresel iletis¸im agˆını kullanabilecek yetenekte, uluslararası ilis¸kileri sagˆlam adamları oldugˆudur.?"

PKK veya FETÖ'nün organizasyon modellerinde acemice atılmıs¸ hiçbir adım göremediklerini ifade eden Soylu, PKK'lı önemli bir kişinin itiraflarına dayalı bir belgeyi okuduğunda nasıl büyük bir tehdit, yüksek bir organizasyon ve tesadüfe bırakılmamış adımlarla karşı karşıya kalındığını gördüğünü söyledi.

HDP'nin seçildiği bir belediyedeki imar müdürünün dahi Kandil tarafından atandığına dikkati çeken Soylu, PKK yapılanmasının özelliklerinden bahsetti.

Bu yapılanmaların odağındaki kişilerin eğitim seviyelerinin yüksek olduğunu ifade eden Soylu, "Şiddet sistemi, terör yapıları, o insanları üniversitelerde egˆitmiyor ama egˆitimli insanları radikalles¸tirip kendisine köle yapabilecek bir bilgiyi barındırıyor." dedi.

Soylu, burada insanın neden ve nasıl radikalleştiğini sormak gerektiğini belirterek, bunun herhangi bir dinle ilgisi olmadığını söyledi.

"Dini inanışlar ve etnik köken üzerinden radikalizm tarifi yapmak dogˆru degˆil"

Bir kişinin radikalleşme sürecini anlatan Soylu, şunları kaydetti:

"Radikalizmi dini inanıs¸lara ciro etmenin bir mantıgˆı

söz konusu değildir. Aynı s¸ekilde etnik köken üzerinden de radikalizm tarifi yapmak

dogˆru degˆildir. PKK kendisini mes¸ruiyet alanı olarak Kürt kimligˆi üzerinden tanımlamaya çalıs¸ıyor. Maalesef Batı medeniyetinin de bugün bu yanılgıyı çok kez kullandığını görüyoruz, bilerek, isteyerek ve istismar ederek. Oysa biz Kürtlerle binlerce yıldır birlikte yas¸ıyoruz. Türkiye'nin her ilinde etnik köken aras¸tırması yapsanız oldukça fazla oranda Kürt kimligˆiyle kars¸ılas¸ırsınız. Kabinemizde Kürt bakanlarımız vardır, akademi dünyamızda, is¸ ve sanat dünyamızda pek çok Kürt arkadaşımız, vatandas¸ımız vardır."

Göçle mücadele alanından bazı verileri de paylaşan Soylu, "Bu yıl şu ana kadar 145 bin Afgan göçmen yakaladık. Geçen yılın tamamı 101 bindi, bu yıl 200 binle bitecek. Bunların yaklaşık 60 bin kadarını Afganistan'a gönderdik." dedi.

Bakan Soylu, son 35 yıl içinde dünyadaki savas¸, iç savas¸, askeri darbe, mezhep savas¸ı veya is¸gal niteligˆindeki bütün sıcak çatıs¸maların İslam cogˆrafyasında cereyan ettiğine işaret ederek "Dünya nüfusunun yüzde 22'sini oluşturan Müslümanların sıcak savaşla ilgili 'nasibi' maalesef yüzde 100'e ulaşmıştır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, terörün yanı sıra terörizmle de mücadele ettiğini aktaran Soylu, Doğu ve Güneydoğu'da bir süre öncesine kadar örgüt kontrolündeki belediyelerin örgüte eleman kazandırma ve lojistik merkez gibi kullanılması sonucu bölgede oluşturulan sosyal iklimin gençleri örgüte ittiğini anlattı.

"Birleşmiş Milletler aklını mı kaçırdı?"

"Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in, Türkiye'nin Kırmızı Bültenle aradığı bir terörist olduğunu kaydeden Soylu, "Bu Birleşmiş Milletler, aklını mı kaçırdı, yitirdi mi? Aynı masada oturuyorlar ve onunla bir anlaşma imzalıyorlar. Çocuk teröristlerin bir daha PKK/PYD'ye alınmaması için. Bu kara bir lekedir. Hiç kimsenin de sesi çıkmadı. Bu anlaşmanın bir benzerini de Avrupa Birliği yaptı. Libya'daki çetecilerle anlaştı. Avrupa'ya düzensiz, kaçak göç gelmesin diye onlara her türlü muameleyi yapma ruhsatı yarattı. Kendini gelişmiş olarak niteleyen ülkelerin enayisi olmayız, insanlığın enayisi oluruz. Ona da enayilik denilmez, insanlık denir." diye konuştu.

Türkiye'nin, Suriye'de PKK/PYD'den temizlediği bölgelerde DEAŞ'ın ortaya çıkacağına ilişkin Avrupa ülkelerinin endişelerini anımsatan Soylu, "Hiçbir şey olmaz merak etmeyin. Biz gereğini yerine getiririz." dedi.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları bölgesinin, tamamen emperyalizmin radikalleştirmek üzere üs bölgesi olarak seçtiği bölgeler olduğunu vurgulayan Soylu, "gezgin terörizm"in mucidinin Türkiye değil, Batı olduğunu kaydetti.

Doğu ve Güneydoğu'da yapılan yatırımlarla bölgedeki insanlara terörün gündemde olmadığı bir havayı tattırmalarının önemli olduğunu vurgulayan Soylu, insanların etnik köken üzerinden radikalles¸mesini olus¸turan o havayı dagˆıttıklarını ifade etti.

Soylu, "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında 55 bin çocuğun Batı illerine geziye götürüldüğünü ve PKK'nın bundan büyük rahatsızlık duyduğunu anlattı.

"PKK'nın insanları radikalles¸tirmesine sebep olacak zemini yok etmeye çalıs¸tık"

Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Radikalles¸en insanın izledigˆi as¸ama s¸udur, önce kendisini farklı görür sonra o farklılık üzerinden kendisine haksızlık yapıldıgˆına ikna edilir, sonra da toplumdan ayrıs¸ır, radikalles¸ir ve radikalles¸tigˆi konuda mücadele etmeye bas¸lar. İs¸te biz PKK noktasında

bu yapıyı kırdık. Ülkenin dogˆusu ve batısında aynı yas¸am standartlarını olus¸turmaya ve bu sayede PKK'nın insanları radikalles¸tirmesine sebep olacak zemini yok etmeye çalıs¸tık. Bu da 21. yüzyılın başından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarıyla gerçekleşti."

Soylu, Yüksekova Havalimanı yapılırken 507 kez saldırı düzenlendiğini, PKK'nın siyasi kolu olan partinin o bölgede, havalimanını kullanmamaları için esnafa broşür dağıttığını anlattı.

"Hiç kimse endişe etmesin, DEAŞ'ın da panzehiri Türkiye'dir." diyen Soylu, talimatları PKK ile aynı yerden alan DEAŞ'la gögˆüs gögˆüse çarpıs¸an tek ülkenin Türkiye olduğunu dile getirdi.

Bakan Soylu, Barış Pınarı Harekatı başladığından bu yana bin 200 civarında havan mermisinin Türkiye sınırları içerisine düştüğünü, Zeytin Dalı Harekatı'nda bu sayının 200 olduğunu söyledi.

"Ortadoğu barışa kavuştuğunda dünya çok daha keyifli olacak"

Batı'nın bugüne kadar PYD/PKK'ya destek vererek ciddi hata yaptığını belirten Soylu, şunları kaydetti:

"İnşallah önümüzdeki süreçte bu hatadan vazgeçerler. Orta Doğu barışa kavuştuğu zaman inanın bu dünya çok daha keyifli bir yer haline gelecektir. Lütfen bizim bu coğrafyadaki tecrübemize itimat edin ve güvenin. Biz bu coğrafyada yaşıyoruz, gelecek nesillerimize böyle kötü bir miras bırakmayız. Gelecek nesillerimize terör koridoruna teslim olmuş bir Türkiye de asla bırakmayız. Bedeli ne olursa olsun."

Dünyayı daha güzel bir yer haline getirmek için egemen devletlerin birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade eden Bakan Soylu, buna yönelik temiz bir sayfa açmanın zamanı olduğunu belirtti.

(Bitti)

Kaynak: AA