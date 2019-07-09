Uluslararası PUBG Mobile Turnuvasına Ülkemizden Katılacak Finalistler Belli Oldu

Son yılların en popüler oyunlarından bir tanesinin PUBG olduğu su götürmez bir gerçek. Gerek normal sürüm gerekse Lite ve Mobile sürümü fark etmeksizin oyunseverler, bu oyunu tutkuyla oynamaya devam ediyorlar.

Oyunun popülaritesini fırsat bilen geliştirici şirket ise PUBG Mobile için büyük bir turnuva düzenledi. Türkiye, Kazakistan ve Rusya'da düzenlenen bu turnuvaya "Oppo R.T.K. Series" ismi verildi ve bu turnuvanın yerel aşamaları tamamlandı. Bu kapsamda Türkiye'den 4 takım, uluslararası finallere katılma hakkı elde etti.

Tamamlanan yerel turnuvada birinci takım Sapphire olurken ikinci takım ise Futbolist oldu. Bu iki ekibi de Simurga ve Lucid Sublime Dreams takip etti. Adı geçen 4 ekip düzenlenecek final turnuvalarında birincilik için savaşacaklar. Tencent ve StarLadder'ın iş birliğinde düzenlenen bu turnuvanın finallerine ismi açıklanmayan bir takım ve Digital Athletics isimli bir e-spor takımı da katılacak.

Final karşılaşmalarında takımlar; TPP modunda Erangel, Miramar ve Sanhok haritalarında 5 maç yapacaklar. Yapılacak olan maçların ardından birinci gelen takım, 50 bin dolarlık ödül havuzundan kendi payını alacak. İşte kazanan takımların alacağı ödüller:

Turnuvanın şampiyonu: 20 bin dolar



İkinci takım: 10 bin dolar



Üçüncü ve dördüncü takımlar: 5'er bin dolar



Turnuvanın 5. ile 8. takımları arasında kendisine yer bulmayı kazanan takımlar: 2.500 dolar

Oppo R.T.K. Series turnuvasının final karşılaşmalarını anbean takip ederek sonuçları, kazananları ve diğer tüm detayları sizlerle paylaşıyor olacağız. Kaçırmamak için takipte kalın.