Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı için klip hazırlandı
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Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı için klip hazırlandı

Anadolu Ajansı / Portakal Çiçeği Karnaval komitesi - Haberler | Kültür Sanat
Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı için klip hazırlandı

Adana'da, bu yıl internet ortamında yapılacak 9. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı için "Büyük Saat'in Ritmi" isimli klip hazırlandı.

Adana'da, bu yıl internet ortamında yapılacak 9. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı için "Büyük Saat'in Ritmi" isimli klip hazırlandı.

Karnaval komitesinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1-4 Nisan'da yapılacak 9. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalının hazırlıkları sürüyor.

Bu kapsamda Japon asıllı balerin Ami Naito ve balet Erhan Güzel, tarihi Büyük Saat Kulesi önünde dans gösterisi yaptı. "Büyük Saat'in Ritmi" isimi verilen dans gösterisi, 40 kişilik ekip tarafından klip haline getirildi.

Klip, 1-4 Nisan'da "nisandaadanada.com" adresinden izlenebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Portakal Çiçeği Karnaval komitesi

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