Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı 30 Mart-2 Nisan'da gerçekleştirilecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı 30 Mart-2 Nisan'da gerçekleştirilecek

AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Kültür Sanat
Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı 30 Mart-2 Nisan'da gerçekleştirilecek

Bu yıl 10'uncu kez gerçekleştirilecek Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, 30 Mart-2 Nisan'da düzenlenecek.

Bu yıl 10'uncu kez gerçekleştirilecek Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, 30 Mart-2 Nisan'da düzenlenecek.

Karnaval komitesinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 8'incisi balkonlarda, 9'uncusu ise internet üzerinden gerçekleştirilen karnaval, bu yıl önlemler çerçevesinde sokaklarda kutlanacak.

Eğlenceli etkinliklerin yanı sıra çok sayıda kültürel ve sanatsal faaliyetin de yer alacağı karnavalın, kentin ekonomisine de olumlu katkı sunması hedefleniyor.

Komite tarafından karnavalın 30 Mart-2 Nisan arasında gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

AA / İsmihan Özgüven - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title