"Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması"na başvurular başladı
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"Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması"na başvurular başladı

01.02.2021 12:47 | Son Güncelleme: 01.02.2021 12:47

Bu yıl 40'ıncısı düzenlenen, "Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması"nın başvuruları alınmaya başladı.

Bu yıl 40'ıncısı düzenlenen, "Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması"nın başvuruları alınmaya başladı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Pınar firması tarafından çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmanın teması, "Doğayı Seviyorum, Çevreme İyi Bakıyorum" olarak belirlendi.

Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Almanya ve Azerbaycan'da yaşayan 6-14 yaşındaki çocuklar, yaptıkları resimleri www.pinar.com.tr web sitesinden yükleyerek ve kargo yoluyla göndererek, yarışmaya katılabilecek.

"1981'den bu yana çocukların hayallerine ortak oluyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, çocukların özgüven ve sezgileriyle sanatsal yönlerinin gelişimini olumlu etkileyen resim sanatının gücüne ve etkisine inandıklarını aktararak, "Bu yaklaşımla ülkemizin en uzun soluklu ve en geniş katılımlı resim yarışmasını düzenleyerek, 1981'den bu yana çocuklarımızın hayallerine ortak oluyoruz. Çocukların duygu, düşünce ve beklentilerini özgürce ifade edebilmelerine zemin hazırlamaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Yiğitbaşı, yarışmanın konusunu 39. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışmasına katılan resimlerin, Anadolu Üniversitesi iş birliğinde hazırlanan, 'Sosyolojik Araştırma Raporu'nun sonuçlarından elde edilen veriler ışığında belirlendiğini aktardı.

Özel eğitim ve uygulama okullarında eğitim gören çocukların resimlerinin, jüri tarafından ayrı bir kategoride değerlendirildiğine işaret eden Yiğitbaşı, şu görüşlere yer verdi:

"Bu sayede son 5 yıldır aktif olarak yürüttüğümüz Özel Eğitim ve Uygulama Okulları kategorisinde, özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların hayallerini resmetmesine olanak sağlıyoruz. Yarışmaya katılan tüm eserleri, her yıl Türkiye'de resim sanatına gönül vermiş Prof. Dr. Mümtaz Sağlam öncülüğünde, Prof. Dr. Hayri Esmer, Prof. Dr. Hüsnü Dokak ve Doç. Devabil Kara gibi birbirinden değerli jüri üyeleri değerlendiriyor."

Pandemi nedeniyle online ortama taşınan yarışmaya, 2 Nisan'a kadar başvurular alınacak. Mayıs ayında yapılacak jüri değerlendirmeleri sonucu, 10 öğrenci tablet ve 20 öğrenci de profesyonel resim çantası ve malzemeleriyle ödüllendirilecek. Üç öğrenci ise Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla 1 yıllık eğitim bursunun sahibi olacak.

Özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların katıldığı kategorinin kazananlarından birine, 2 yarışmacıya da profesyonel resim malzemeleri ve çantası hediye edilecek.

Kazananların eserleri, www.pinar.com.tr web sitesi üzerinden 40. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması Sanal Sergisi başlığı altında sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk

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