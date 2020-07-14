Uluslararası Paten Birliği çevrim içi düzenlediği toplantıda alınan kararları açıkladı Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Uluslararası Paten Birliği (ISU) tarafından çevrim içi yapılan toplantıda alınan kararları duyurdu.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Uluslararası Paten Birliği (ISU) tarafından çevrim içi yapılan toplantıda alınan kararları duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen ve ertelenen organizasyonların düzenleneceği tarihlerin ve bazı kararların ISU tarafından çevrim içi düzenlenen toplantıda belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, Kısa Mesafe Sürat Pateni Avrupa Şampiyonası'nın Polonya'nın Gdansk kentinde 15-17 Ocak 2021 tarihlerinde düzenleneceği aktarılırken, iptal edilen Artistik Buz Pateni 2020 Dünya Şampiyonası'na katılım hakkı kazanan sporculara ise 2021 Dünya Şampiyonası'na katılım hakkı verildiği belirtildi.

Kaynak: AA