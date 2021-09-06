Uluslararası Paralimpik Komitesinden Japonya'nın Tokyo 2020'deki Kovid-19 tedbirlerine övgü
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Uluslararası Paralimpik Komitesinden Japonya'nın Tokyo 2020'deki Kovid-19 tedbirlerine övgü

Uluslararası Paralimpik Komitesinden Japonya'nın Tokyo 2020'deki Kovid-19 tedbirlerine övgü
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Başkanı Andrew Parsons, Japonya'nın Paralimpik 2020 boyunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleyi başarıyla yönettiğini söyledi.

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Başkanı Andrew Parsons, Japonya'nın Paralimpik 2020 boyunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleyi başarıyla yönettiğini söyledi.

Kamu yayıncısı NHK'ye verdiği özel röportajda IPC Başkanı Parsons, Japonya'nın salgına karşı Kovid-19 yönetmeliğini turnuvanın tüm paydaşlarına karşı başarıyla uyguladığını belirtti.

Parsons bu sayede müsabaka yerleşkelerindeki Kovid-19 vaka oranlarının "oldukça düşük" seyrettiğini ve ciddiyetini koruyan vakaların meydana gelmediğini ifade etti.

Bu konuda mutlu olduğunu kaydeden Parsons, "Mutluyuz çünkü buradaki varlığımızla Japon toplumunda vaka oranlarını artırmak istemedik. Oyunları başarıyla düzenleyebilecek, ki başka varsa, dünyada çok az ülke vardır" dedi.

Salgınla mücadele kapsamında müsabaka noktalarına seyirci kabul edilmediğini anımsatan Parsons, "Buna rağmen turnuva pozitif atmosferde gerçekleştirildi." diye konuştu.

Parsons, turnuva kapsamında resmi yetkili ve gönüllülerin "harika hizmet verdiğini" belirterek müsabakalarda yarışan tüm sporcuların bu konudaki memnuniyetine dikkati çekti.

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, turnuvanın son gününde Paralimpik Oyunları'na akredite kişiler arasında Kovid-19'a yakalananların sayısının 301'e yükseldiğini açıklamıştı.

24 Ağustos'ta başlayan ve kapanışı dün gerçekleştirilen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda 160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcu 22 dalda yarıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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