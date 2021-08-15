Uluslararası Paralimpik Komitesi Tokyo'daki Kovid-19 vakalarına yönelik "kayıtsızlık" uyarısında bulundu

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Tokyo'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına yönelik "olası kayıtsızlığa" karşı uyardı.

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Tokyo'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına yönelik "olası kayıtsızlığa" karşı uyardı.

IPC Başkanı Andrew Parsons, yaptığı açıklamada, 24 Ağustos'ta Tokyo'da başlayacak uluslararası turnuva kapsamlı Kovid-19 tedbirlerinin önemini vurguladı.

Parsons, "Olimpiyatların 'güvenli ve başarılı' düzenlenmesi cesaret verirken, Paralimpik turnuvuya katılacaklar kayıtsızlık yaşamasın." ifadelerini kullandı.

Tokyo ve Japonya'daki vaka trendlerinin görmezden gelinemeyeceğini kaydeden Parsons, "Paralimpik kapsamında her paydaşı uyanık olmaya çağırıyorum." dedi.

Olimpiyatlarda uygulanan Kovid-19 yönetmeliğinin etkisinin görüldüğünü aktaran Parsons, aynı yönetmeliğe Paralimpik 2020'de de uyulmasını istedi.

Parsons, "Böylelikle hem Japon halkı için hem de tüm paydaşlar için 'güvenli' Paralimpik Oyunları'nı düzenlemeyi başarabileceğiz." dedi.

Turnuvanın hazırlık süreci kapsamında Parsons'ın hafta başında Tokyo'ya gelmesi bekleniyor.

Japonya hükümeti, Tokyo Valiliği, IPC dahil düzenleyici taraflar, müsabakalara seyirci kabulüne ilişkin resmi kararı gelecek hafta duyuracak.

160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarışacağı Paralimpik 2020 Oyunları 24 Ağustos-5 Eylül'de düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan