Uluslararası Paralimpik Komitesi, Afgan sporcuların ülke dışında "güvenli bir yerde" olduklarını duyurdu

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Sözcüsü Craig Spence, Afgan sporcular Zekiye Hudadadi ve Hüseyin Resuli'nin, Afganistan'dan çıktıklarını ve güvenli bir yerde olduklarını söyledi.

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Sözcüsü Craig Spence, Afgan sporcular Zekiye Hudadadi ve Hüseyin Resuli'nin, Afganistan'dan çıktıklarını ve güvenli bir yerde olduklarını söyledi.

Japonya'da dün resmi açılış töreni yapılan 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi, konuya ilişkin 19 Ağustos'ta bir açıklama yapan ve Taliban'ın kontrolü ele aldığı Afganistan'dan sporcuları güvenli bir şekilde oyunlara getirme imkanlarının bulunmadığını kaydeden Spence, Afgan sporcuların son durumuyla ilgili bilgi verdi.

Spence, "Tekvandocu Hudadadi ve atlet Resuli'nin Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Afganistan'ı temsil etmeleri bekleniyordu. Hükümetin hızla Taliban'ın eline geçmesi sonrası binlerce insan gibi iki sporcu da sorunla karşılaştı ve ülkelerinden çıkamamışlardı fakat bir dizi çaba sonucu ülkelerinden çıktılar." dedi.

Afgan sporcuların güvenli bir yerde olduklarını belirten Spence, "Nerede olduklarını söylemek istemiyorum, bunun sporla bir ilgisi yok, insan hayatı ve güvenlikle alakası var." ifadelerini kullandı.

Sözcü Spence, Afgan sporcuların bu yılki paralimpik müsabakalarına katılamayacağını kaydetti.

Oyunlar 5 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Silahşör