Uluslararası Para ve Finans Komitesi: Para politikası uygun olan yerlerde destekleyici kalmalı

Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC), küresel finansal koşulların hızla sıkılaşması durumunda artan finansal kırılganlıkların risk oluşturabileceğini belirterek, para politikasının uygun olan yerlerde merkez bankalarının işleviyle uyumlu olarak destekleyici kalması gerektiğini bildirdi.

Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC), küresel finansal koşulların hızla sıkılaşması durumunda artan finansal kırılganlıkların risk oluşturabileceğini belirterek, para politikasının uygun olan yerlerde merkez bankalarının işleviyle uyumlu olarak destekleyici kalması gerektiğini bildirdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında düzenlenen 43. IMFC Toplantısı'nın sonuç bildirisi yayımlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını sona erdirmek, güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı bir toparlanma sağlamak için birlikte çalışılmaya devam edileceğinin vurgulandığı bildiride, küresel ekonominin benzeri görülmemiş politika müdahalesi ve aşıdaki hızlı ilerleme sayesinde beklenenden daha hızlı toparlandığı aktarıldı.

Bildiride, "Ancak, değişen politika alanı, farklı ekonomik yapılar ve önceden var olan kırılganlıklar ile aşılara eşit olmayan erişim nedeniyle toparlanma beklentileri son derece belirsiz ve ülkeler arasında dengesizdir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Hızlı sıkılaşmada finansal kırılganlıklar risk oluşturabilir uyarısı

Küresel finansal koşulların hızla sıkılaşması durumunda artan finansal kırılganlıkların risk oluşturabileceğine dikkati çekilen bildiride, iklim değişikliği ve diğer zorluklar acil hale gelirken, krizin uzun süreli izler bırakabileceği ve yoksulluk ile eşitsizlikleri şiddetlendirebileceği kaydedildi.

Bildiride, aşı üretimini hızlandırmak ve herkese uygun maliyetli eşit aşı dağıtımını desteklemek için güçlü bir uluslararası işbirliğine ihtiyaç olduğu vurgulanarak, ekonomik faaliyet üzerindeki kısıtlamalar anlamlı bir şekilde azalıncaya kadar, ülkelerin koşullarına uygun olarak politika desteğinin sürdürüleceği, sağlık harcamaları ve yardımlara öncelik vermeye devam edileceği aktarıldı.

IMFC'nin bildirisinde, "Para politikası, uygun olan yerlerde, merkez bankalarının işleviyle uyumlu olarak destekleyici kalmalı." ifadesi kullanıldı.

Döviz kurlarındaki aşırı oynaklık ile düzensiz hareketlerin ekonomik ve finansal istikrar açısından olumsuz etkileri olabileceğinin farkında olunduğuna işaret edilen bildiride, rekabetçi devalüasyonlardan kaçınılacağı ve döviz kurlarının rekabetçi amaçlarla hedeflenmeyeceği aktarıldı.

Çok taraflı işbirliğini güçlendirme vurgusu

Bildiride, kapsayıcı ve dayanıklı bir küresel ekonomi sağlamak için çok taraflı işbirliğinin güçlendirileceği kaydedildi.

Daha yeşil toplumlara ve iş açısından zengin ekonomilere geçişleri hızlandırmak için iklim değişikliğini ele almaya ve bundan olumsuz etkilenenleri korumaya kararlı olunduğu vurgulanan bildiride, dijital ekonominin potansiyelini ortaya çıkarmak, modern ve küresel olarak adil bir uluslararası vergi sistemine yönelik çabaları hızlandırmak için işbirliği yapılmaya devam edileceği aktarıldı.

Yolsuzlukla mücadele de dahil olmak üzere güçlü yönetişime olan bağlılığın yinelendiği bildiride, daha açık, istikrarlı, adil ve şeffaf ticaret politikalarını teşvik etme, küresel büyümeyi hızlandırmanın anahtarı olan ticaret sisteminin Dünya Ticaret Örgütü altında kurallara dayalı olarak modernize edilmesi ihtiyacı konusunda hemfikir olunduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin