Uluslararası 'Pandemi Anlaşması' Hazırlığı

Biden yönetimi, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) gelecekteki pandemilere karşı hazırlıklı olunması ve mücadele edilmesi konusunda yeni bir uluslararası anlaşma yapma çabalarına destek veriyor. Ancak halk sağlığı uzmanları böylesi bir anlaşmanın yürürlüğe girmesi ve etkileri konusunda çok umutlu değil

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