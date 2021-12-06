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Uluslararası 'Pandemi Anlaşması' Hazırlığı

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Biden yönetimi, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) gelecekteki pandemilere karşı hazırlıklı olunması ve mücadele edilmesi konusunda yeni bir uluslararası anlaşma yapma çabalarına destek veriyor.

Biden yönetimi, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) gelecekteki pandemilere karşı hazırlıklı olunması ve mücadele edilmesi konusunda yeni bir uluslararası anlaşma yapma çabalarına destek veriyor. Ancak halk sağlığı uzmanları böylesi bir anlaşmanın yürürlüğe girmesi ve etkileri konusunda çok umutlu değil

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