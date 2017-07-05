Uluslararası Pamuk Danışmanları Komitesi Özbekistan'da Toplanacak

Uluslararası Pamuk Danışmanları Komitesi (ICAC) 23-27 Ekim 2017 tarihleri arasında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te toplanacak.



Özbekistan, Uluslararası Pamuk Danışmanları Komitesi Genel Kurul toplantısına ev sahipliği yapacak. ICAC 76. Genel Kurul Toplantısı, 23-27 Ekim 2017 tarihleri arasında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, 42 üye ülke ve 9 uluslararası kuruluş temsilcileri katılımıyla düzenlenecek.



Pamuk üreticisi ve tüketicisi ülkelerini biraraya getiren ve başlıca amacı dünya pamuk durumunu analiz etmek, tahminlerde bulunmak ve araştırmalar yapmak olan Uluslararası Pamuk Danışmanları Komitesi'nin Genel Kurul Toplantısının ana konusu "Küreselleşme ve Teknolojik Gelişmeler Çağında Pamuk" olacak.



Komite toplantısıyla aynı tarihte Taşkent'te iki günlük 13. Uluslararası Pamuk ve Tekstil Fuarı açılacak. Fuar kapsamında katılımcılara, Özbek pamuğu teminine ilişkin sözleşmeler yapma, pamuk ticaretinde Özbekistan'la uzun dönemli işbirliğini geliştirmek için görüşmelerde bulunma, ayrıca pamuk ürünlerin kalite gösterge bilgileri ve üretim, satış, lojistik alanlarındaki yenilikleri öğrenme imkanları sunulacak.



Dünyanın önde gelen pamuk üretici ve ihracatçı ülkelerinden biri olan Özbekistan, geçtiğimiz seneki 12'nci fuarda 550 bin ton pamuk lifi ve 1 milyar 322 milyon dolarlık tekstil ürünleri satışıyla ilgili anlaşmalar imzalamıştı. - TAŞKENT