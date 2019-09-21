21.09.2019 14:16

Uluslararası Ozon Terapide Yenilikler Kongresi, Şanlıurfa'da başladı.

Bir otelde düzenlenen programda konuşan Kongre Başkanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Arzu İrban, yaptığı konuşmada, turizmde 2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edilmesi nedeniyle kongrelerini Şanlıurfa'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'yi sağlık ve turizm alanlarında tanıtmaya çalıştıklarını belirten İrban, "Ülkemizin güzelliklerini yurt içi ve dışından gelen misafirlerimizle paylaşmak istedik. Bunu yanında alanımız olan ozon terapideki yeni yöntemleri konuşacağız." dedi.

İrban, kongre sayesinde bu alan çalışmaya yeni başlayan doktorların büyük fayda ve bilgi edineceğini ifade etti.

Ozon tedavisine yönelik tüm çalışmaların alanında uzman kişilerce anlatılacağını vurgulayan İrban, "Özellikle ozon tedavisinde meydana gelen yeniliklerden bahsedeceğiz. Ozon tedavisinin dünya ve Türkiye'de olması gereken standartlarını anlatacağız. Bazen yeni çeşitli tekniklerin uygulanması sırasında yaşanabilecek çeşitli komplikasyonlar olabiliyor, yeni başlayan arkadaşlarımıza bu konuları da anlatacağız." diye konuştu.

Rusya'dan gelen Dermatolog Prof. Dr. Oksana Bitkina da kongreyi düzenleyenlere teşekkür ederek, Şanlıurfa'ya geldiği için çok mutlu olduğunu belirtti.

Sağlıkta uluslararası işbirliklerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Bitkina, "Yaklaşık 7 yıldır bu tür organizasyonların içinde yer alıyorum. İnşallah Rusya'da da bu alanda yine bir araya geliriz. Türk meslektaşlarımızla güzel ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz." dedi.

Asya-Avrupa Ozon Terapistler Derneği Prof. Dr. Prof. Dr. Eugeny Nazarov ise kongreye dünyanın farklı bölgelerinden bilim insanlarının katılmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Kongre sayesinde Göbeklitepe'yi görme fırsatı da bulduklarını ifade eden Nazarov, "Şanlıurfa gerçekten fantastik bir şehir. Hem arkeolojik olarak hem geleneksel olarak çok güzel bir şehir. Buranın insanlı çok sıcak, ben ilk kez Türkiye'de kendimi böyle sıcak bir ortamda hissettim." diye konuştu.

Kaynak: AA