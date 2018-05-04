Uluslararası Otomotiv Teknolojileri Kongresi"

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümünce düzenlenen "Uluslararası Otomotiv Teknolojileri Kongresi" (OTEKON 2018), 7-8 Mayıs'ta yapılacak.

Uluslararası Otomotiv Teknolojileri Kongresi

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümünce düzenlenen "Uluslararası Otomotiv Teknolojileri Kongresi" (OTEKON 2018), 7-8 Mayıs'ta yapılacak.

UÜ'den yapılan açıklamaya göre, bir otelde gerçekleştirilecek kongreye otomotiv üreticileri katılacak.

Alman, Hollandalı ve İtalyan konuşmacıların yanı sıra Tofaş, Oyak Renault ve Ford'un Ar-Ge direktörlerinin katılacağı kongrede, 2 gün boyunca otomotiv teknolojileri alanında yapılan çalışmalar ve gelişmeler tartışılacak.

Kongrede, otomotiv teknolojileriyle ilgili çeşitli disiplinlerden akademisyenler ve sektör çalışanları, 200'den fazla bildiri sunacak.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et