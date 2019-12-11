Uluslararası oto hırsızlığına yönelik operasyonda 5 kişi yakalandı

11.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:44

İstanbul'da, Avrupa ülkelerinden kiraladıkları lüks otomobilleri Türkiye üzerinden Interpol üyesi olmayan ülkelere götürerek satacakları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 5 kişi yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, daha önce düzenlediği operasyonda yurt dışından getirdikleri lüks otomobilleri sahte evrak ve plakalarla farklı ülkelere götüren suç örgütü üyeleriyle irtibatlı olduğunu tespit ettiği 5 kişinin kentte bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelileri takibe alan ekipler, 8 Aralık'ta Beyoğlu'nda bir otele baskın düzenledi.

Operasyonda Mehmet U, Ekrem A, Moldova uyruklu Ion C, Romanya uyruklu Cristian T. ve İgor T. gözaltına alındı. Otelin otoparkında yapılan aramada, Almanya'dan kiralanmış ve üzerinde geçici plaka bulunan 5 lüks otomobil ele geçirildi.

Şüphelilerin Almanya, İngiltere ve Gürcistan'dan kiraladıkları lüks otomobilleri geçici plakayla yurda soktukları ve farklı ülkelere götürerek satmayı planladıkları öne sürüldü.

Ayrıca şüphelilerin kiraladıkları araçları bir süre sonra teslim etmediklerinde Interpol üzerinden çalıntı kaydının bulunmasının önüne geçmek için Interpol üyesi olmayan ülkelere götürmeyi hedefledikleri öğrenildi.

İncelenmek üzere Gayrettepe'deki otoparka getirilen araçların, işlemlerin ardından yurt dışındaki sahiplerine teslim edileceği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Önceki operasyon

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin, 8 Mayıs 2018'de yurt dışından çalıntı lüks otomobilleri sahte evrak ve plakalarla Türkiye üzerinden Irak'a götürerek sattığı iddia edilen suç örgütüne yönelik Büyükçekmece'de bir villa ile Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü'nde düzenlediği operasyonda 2 lüks araç ele geçirilmiş, gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanmıştı.

Kaynak: AA