Uluslararası Otel Ekipmanları Ağırlama Konaklama Teknolojileri Fuarı, İzmir'de açıldı

İZMİR (AA) - Turizm sektörü temsilcilerini buluşturan HORECA Fair-Uluslararası Otel Ekipmanları Ağırlama Konaklama Teknolojileri Fuarı İzmir'de üçüncü kez kapılarını açtı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Fuar İzmir'deki açılış töreninde yaptığı konuşmada, fuarlar sayesinde İzmir'in tarihi, kültürel ve gastronomi zenginliklerini bir araya getirip stratejiye dönüştürerek, şehrin turizmdeki başarılarına yeni bir ivme kazandıracaklarına inandıklarını söyledi.

İzmir'de her yıl 100 milyona yakın turist ağırlamayı hedeflediklerini kaydeden Köşger, "Yapabiliriz, çünkü gereken her şeye sahibiz." dedi.

Vali Köşger, İzmir'in 8 bin 500 yıllık bir tarihi, kültürü, dillere destan gastronomisi olduğunun altını çizerek, "Tüm bunları fuarlar gibi etkinliklerde olabildiğince tanıtarak, uluslararası bir nitelik kazandırdığımızda bu ivmeyi yakalarız. Bu doğrultuda çalışan ve İzmir'in turizmine hizmet eden herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya da turizmin dünyada 60 sektörü de ilgilendirdiğini söyledi. Bağlıkaya "Bu noktada hizmet kalitesini yükseltecek yeni ürünleri hizmetimize sunan bu fuar, sektör için önemlidir. İnanıyoruz ki rekabet üstünlüğünü koruyan turizm sektörü, elde ettiği başarıları bu fuarla daha da üst noktalara taşıyacak." ifadelerini kullandı.

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, fuarın hem teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilmek hem de hız ve konfora yönelik bilgi alışverişini sağlamak açısından çok önemli olduğuna dikkati çekti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, HORECA Fair'in kente büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, İzmir'in ve Anadolu'nun yerel lezzetlerini dünyaya tanıtmak, turizm potansiyelini güçlendirmek istediklerini belirtti.

GL Platform tarafından düzenlenen ve 4 gün boyunca sektörün önde gelen isimlerini ağırlayacak fuarda, otel tekstili, mobilyaları, mutfak, otel odası, çamaşırhane, restoran ürün ve ekipmanları, aydınlatma, güvenlik sistemleri, havuz ve aksesuarları, soğutma grupları, otel ve restoran yapı danışmanlık firmalarından oluşan 325 marka yer alıyor.