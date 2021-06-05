Uluslararası organizasyonun yapılacağı Demirci'ye paintball sahası

Yaz sezonunda uluslararası oryantiring yarışmalarının yapılacağı Manisa'nın Demirci ilçesinde Sarıçayır Doğa Aktiviteleri ve Milli Bilinç Kampı Turizm Merkezi projesi kapsamında paintball sahası yapılarak hizmete sunuldu.

Yaz sezonunda uluslararası oryantiring yarışmalarının yapılacağı Manisa'nın Demirci ilçesinde Sarıçayır Doğa Aktiviteleri ve Milli Bilinç Kampı Turizm Merkezi projesi kapsamında paintball sahası yapılarak hizmete sunuldu.

Temmuz ve Ağustos ayında Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenecek olan oryantiring demirci kampı ve yarışmaları kapsamında yurtiçi ve yurtdışından birçok sporcu ilçeye gelecek.

Demirci Belediyesinin projesi olan, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Sarıçayır Doğa Aktiviteleri ve Milli Bilinç Kampı Turizm Merkezi projesi kapsamında Turgut Özal Spor Sahasında Bin 800 metrekarelik alana yapımına başladığı paintball sahasını tamamlayarak hizmete sundu.

Paintball sahasının ilk açılış müsabakası da Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Erdoğan ve İlçe protokolünün katılımı ile yapıldı.

Demirci Belediyesi koordinesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce belirlenecek kurallar çerçevesinde hizmet verecek olan paintball sahasında müsabaka yapacak olan takımlara alt ve üst kamuflaj kıyafet, koruyucu yelek, koruyucu kask, eldiven ve oyun silahları verilecek.

Demirci'yi sporun ve sporcunun kenti yapacağız

Belediye Başkanı Selami Selçuk yaptığı açıklamada " Paintball zevkli ve vücudu tamamıyla çalıştıran bir spor. Demirci'mize kazandırmak için girişimlerimiz oldu. Saha yapımını kısa sürede tamamladık. Saha açılışını Kaymakamımız Adem Kaya ve İlçe protokolümüzün katılımı ile düzenlediğimiz bir müsabaka ile yaptık. İlçemizde bu yaz sezonunda uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. İlçemize gelecek sporcuların her türlü sporu yapabilmeleri için alt yapı oluşturmaya gayret ediyoruz. Gençlerimiz ve vatandaşlarımızı artık paintball sahamıza bekliyoruz. Takımlarını kurarak eğlenebilirler. İlçemize hayırlı olsun "dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay