Uluslararası organizasyonda dondurma şovlu final

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışı erkek etabıyla birlikte tamamlandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışı erkek etabıyla birlikte tamamlandı. 130 erkek sporcunun yarıştığı dev organizasyonun finaline Malezyalı sporcular damga vurdu. Final sonunda düzenlenen etkinlikte katılımcılara Maraş dondurma şovu ve ikramı yapıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve iki gündür devam eden Uluslararası Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışı erkekler finaliyle birlikte tamamlandı. 20 ülkeden yaklaşık 200 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyon, kentin tarihi ve turistik noktalarında gerçekleşti. Türkoğlu parkurunda yarışan 130 erkek sporcunun kıyasıya rekabet ettiği final yarışında etkinliğe Malezya takımı damga vurdu.

Germanicia Grand Prix ikinci gününde Jambaljamts Sainbayar birinci olurken, takım arkadaşı Malezyalı sporcu Metkel Eyob ikinci olarak kürsüye çıktı. Yarışmada üçüncü olarak kürsüye çıkan Salcano Sakarya BB Takımı'ndan Ukrayna uyruklu Dzianis Marchuk ise madalya alan bir diğer isim oldu.

Etkinliğin tamamlanmasının ardından Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen ödül törenine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, Bisiklet Federasyon Başkanı Erol Küçükbakırcı, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Geleneksel Kahramanmaraş dondurması şovu da yapılan etkinlikte konuşan Başkan Güngör, "Cumhurbaşkanımızın açılışını gerçekleştirdiği Edebiyat Yolumuz son derece güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptı. İnşallah ilerleyen aşamalarda hem bisiklette, hem diğer branşlarda daha büyük spor faaliyetleri gerçekleştireceğiz. Edebiyatın ve sporun buluştuğu bu yarışmaya destek olan tüm paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yarışmanın galibi Jambaljamts Sainbayar ise, "Takım arkadaşımızla birlikte kürsüye çıktık. Dün aslında ikinciliğim biraz benim hatamdı. Bugün birinci olmanın mutluluğu içindeyim. Final çizgisinden geçer geçmez heyecanla karşılandım. Kahramanmaraşlı insanlar çok sıcakkanlı, çok misafirperver. İkram edilen dondurma muhteşemdi. Sıcak bir günde lezzetli bir dondurma yemek çok iyi geldi. Ülkeme döndüğümde burayı hatırlayacağım" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen yarışlar sonunda sporcu ve vatandaşlara dondurma ikramında bulunuldu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı