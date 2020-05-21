Uluslararası Optimist Yelken Yarışları 2021'de Hatay'da yapılacak
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Uluslararası Optimist Yelken Yarışları 2021'de Hatay'da yapılacak

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 2021 yılında gerçekleştirilecek Uluslararası Optimist Yelken Yarışları'nın Hatay'da yapılacağını duyurdu.

21.05.2020 23:49 | Son Güncelleme: 21.05.2020 23:54

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 2021 yılında gerçekleştirilecek Uluslararası Optimist Yelken Yarışları'nın Hatay'da yapılacağını duyurdu.

Vali Doğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Madenli Su Sporları Merkezi ve Yat Limanı yapım çalışmalarının Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın onayı, 16 bakanlık ve kamu kurumunun görüşü alınarak başladığını hatırlatarak, " Türkiye Yelken Federasyonu, 13-18 Ekim 2021 tarihinde yapılacak Uluslararası Optimist Yelken Yarışları'nın Arsuz'daki bu limanda yapılacağı bizlere bildirdi. Kentimize turizm açısından önemli katkılar sağlayacak bu önemli organizasyonun Hatayımıza hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. " ifadelerine yer verdi.

Uluslararası Optimist Yelken Yarışları 2021'de Hatay'da yapılacak

Kaynak: AA

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