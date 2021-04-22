Uluslararası online yelken turnuvası "BİLGİ Cup eSailing 21"in kazananları belli oldu! Türkiye turnuvada kaçıncı oldu?

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yelken Kulübü, online yelken yarışma platformu "Virtual Regatta" üzerinden düzenlediği "BİLGİ Cup eSailing 21" turnuvasının kazananları belli oldu. Dünyanın dört bir yanından katılan yelken sever espor oyuncuları, Dünya Yelken Federasyonu tarafından tescilli oyun "VR-Inshore"da kıyasıya mücadele ettiler. İşte turnuvayı kazananlar takımlar!

Dünyada genelinde yayılan koronavirüs nedeniyle gerçekleşemeyen spor etkinlikleri, yerini çevrimiçi espor arenasına bıraktı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yelken Kulübü tarafından düzenlenen ve online yelken yarış platformu "Virtual Regetta" üzerinden yapılan karşılaşmaların kazananları belli oldu. Türkiye turnuvada kaçıncı oldu?

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN ÖĞRENCİLER TURNUVADA YER ALDI

İki gün süren yarışlarda Üniversity of California (UCLA), South Carolina University, Université de Nice Côte D'Azur, Swiss Federal Institute of Technology Lausanne, Dokuz Eylül, Boğaziçi, Yeditepe ve Yıldız Üniversitesi gibi üniversitelerden öğrenciler turnuvada yer aldı. 22 üniversite ve 7 liseden toplam 75 sporcu yarışmaya kayıt yaptırdı. Yarışa katılan sporcuların 12'si lise öğrenci olurken, 63'ünün ise üniversite öğrencisi olması dikkat çekti.

BİLGİ Cup eSailing 21 yarışmaları dünyanın sayılı resmi espor kanallarından biri olan eSailingTv'nin tüm sosyal platformlarından canlı olarak yayınlandı. Kanalın CEO'su Thomas Bjørn-Lüthi, yaptığı konuşmada: "BİLGİ Cup'ta sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu turnuva dünya çapında gerçekleştirilen ilk üniversite turnuvası olması açısından büyük önem taşıyor. Dünya şampiyonaları, ülkelerin yerel ulusal yarışları, Americas Cup yarışlarını yorumlayan bir kurum olan eSailingTv olarak bizler de ilk kez bir üniversite turnuvasında yer almanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.

TÜRK ÜNİVERSİTELERİ ADLARINDAN BAHSETTİRDİ!

BİLGİ Cup eSailing 21 turnuvasında birincisi Sabancı Üniversitesi'nden Kaan Mazlumca oldu. Birinciye Helly Hansen Polar ve Sport Works 200 TL hediye çeki verildi. İkinci olan İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Umut Efe Alpkoçak'a Helly Hansen Polar ve Sports Works 100 TL hediye çeki takdim edildi. Yarışın üçüncüsü ise İstanbul Bilgi Üniversitesi mezunu Yaşar Doğa Arıbaş oldu. Kendisine Helly Hansen Polar hediye edildi.