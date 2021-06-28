Uluslararası Olimpiyatlarda Bilgisayar Dalında Gençlerimizden Bir Büyük Başarı Daha!
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Uluslararası Olimpiyatlarda Bilgisayar Dalında Gençlerimizden Bir Büyük Başarı Daha!

Uluslararası Olimpiyatlarda Bilgisayar Dalında Gençlerimizden Bir Büyük Başarı Daha!
Habermetre - Haberler | Toplum

TÜBİTAK 2202 Bilim Olimpiyatları kapsamında Bilgisayar dalında Ülkemizi bölgesel ve uluslararası arenada temsil etmek üzere yetiştirilen öğrencilerimiz, 19-26 Haziran 2021 tarihleri arasında Singapur'un ev sahipliğinde 88 ülkeden 351 öğrencinin çevrim içi ortamda yarıştığı 33.

TÜBİTAK 2202 Bilim Olimpiyatları kapsamında Bilgisayar dalında Ülkemizi bölgesel ve uluslararası arenada temsil etmek üzere yetiştirilen öğrencilerimiz, 19-26 Haziran 2021 tarihleri arasında Singapur'un ev sahipliğinde 88 ülkeden 351 öğrencinin çevrim içi ortamda yarıştığı 33. Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatında (IOI) madalya kazandılar.

Cengiz Eray Aslan, Ege Kabasakaloğlu, Olcay Oransoy ve Yusuf Onur Üşümez'in Ülkemizi temsil ettiği Olimpiyatta, Ege Kabasakaloğlu Gümüş madalya, Olcay Oransoy ve Yusuf Onur Üşümez Bronz madalya alarak bizleri gururlandırdı.

Ülkemizi uluslararası arenada temsil ederek, bizlere bu gururu yaşatan tüm alanlardaki olimpiyat takımı öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Olimpiyatlara katılan öğrencilerimize, ailelerine, öğretmenlerine, başta Komite Başkanlarımız olmak üzere eğitimlerde görev alan tüm akademisyenlere teşekkür ediyoruz.

Kaynak: Habermetre

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