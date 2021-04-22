Uluslararası Olimpiyat Komitesinden Tokyo Oyunları öncesinde Japonya'nın yeni OHAL sürecine destek
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Uluslararası Olimpiyat Komitesinden Tokyo Oyunları öncesinde Japonya'nın yeni OHAL sürecine destek

Uluslararası Olimpiyat Komitesinden Tokyo Oyunları öncesinde Japonya'nın yeni OHAL sürecine destek
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Tokyo Olimpiyatları öncesi, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sebebiyle Japonya'nın yeni bir olağanüstü hal (OHAL) sürecine girmesine destek verdi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Tokyo Olimpiyatları öncesi, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sebebiyle Japonya'nın yeni bir olağanüstü hal (OHAL) sürecine girmesine destek verdi.

IOC Başkanı Thomas Bach, düzenlediği basın toplantısında, turnuvaya 3 ay süre kalmışken, Kovid-19 vakalarının başkent Tokyo'da artış trendini koruması sebebiyle merkezi hükümetin OHAL planını "proaktif müdahale" olarak niteledi

Bach, 29 Nisan-5 Mayıs döneminde ülkede "Oogon Şuukan" (Altın Hafta) diye bilinen bir dizi tatil periyodunu da kapsayacak OHAL'in, 23 Temmuz'da başlayacak turnuva ile bağlantısı olmadığını belirtti.

OHAL'i "sınırlı bir sürede önleyici bir tedbir" şeklinde niteleyen Bach, "Bu önlem alınırsa, hükümet ve Tokyo Valiliği dahil Japon otoritelerince uygulanmış oldukça özenli bir yaklaşımla doğru orantılı olacağını düşünüyorum. Hükümetin bütüncül politikalarıyla bağdaşıyor ancak olimpiyatlarla bir bağlantısı yok." diye konuştu.

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, başkent Tokyo ile bazı eyaletlerde ay sonuna doğru başlaması ve en fazla 3 hafta sürmesi planlanan OHAL planını yarın kamuoyuyla paylaşacak.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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