Uluslararası Olimpiyat Komitesinden Rusya ve Belarus çağrısı

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), uluslararası federasyonlara Rusya ve Belarus'ta planlanan tüm etkinliklerini iptal etmeleri ya da başka bir ülkede yapmaları çağrısında bulundu.

IOC'den yapılan açıklamada, Ukrayna'da yaşanan olaylar nedeniyle Rusya ve Belarus'un kınandığı yinelendi.

Uluslararası federasyonlara bu iki ülkede yapmayı planladıkları etkinlikleri başka bir ülkeye taşıma ya da iptal etme çağrısında bulunan IOC, Rusya ve Belarus bayrakları ile milli marşlarının da organizasyonlardan men edilmesini talep etti.

Açıklamada, IOC'nin iki ülkede herhangi bir etkinlik planının bulunmadığı kaydedildi.