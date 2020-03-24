Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi Pound: Tokyo Yaz Oyunları ertelenecek
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Dünya ›› Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi Pound: Tokyo Yaz Oyunları ertelenecek - Haber
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Reuters, Tokyo, Dünya

Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi Pound: Tokyo Yaz Oyunları ertelenecek

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) üyelerinden Dick Pound, komitenin 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatlarını bir yıl erteleme kararı aldığını söyledi.Reuters haber ajansına konuşan Pound açıklamasının kendi kanaati olduğunu söyledi, komiteden henüz resmi bir bilgilendirme gelmedi.

24.03.2020 12:31 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:31
Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi Pound: Tokyo Yaz Oyunları ertelenecek

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyelerinden Dick Pound, komitenin 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'nı bir yıl erteleme kararı aldığını söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan Pound bu sözlerinin kendi kanaati olduğunun altını çizerken, komiteden ise henüz resmi bir duyuru gelmedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Dünya Manşet

Haberler

İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle son 24 saatte 512 ölüm yaşandı Haber
İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle son 24 saatte 512 ölüm yaşandı
Koronavirüs çaresizliği! Bir ülke İtalya'yı alkol hırsızlığıyla suçladı Haber
Koronavirüs çaresizliği! Bir ülke İtalya'yı alkol hırsızlığıyla suçladı
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı Haber
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Avrupa ülkesinde, ikiden fazla insanın bir araya gelmesi yasaklandı Haber
Avrupa ülkesinde, ikiden fazla insanın bir araya gelmesi yasaklandı
Sağlık çalışanının bu paylaşımı sosyal medyada kampanya başlattı Haber
Sağlık çalışanının bu paylaşımı sosyal medyada kampanya başlattı
Sokağa inen asker, girdiği evlerde yaşlıları yatağında ölü buluyor Haber
Sokağa inen asker, girdiği evlerde yaşlıları yatağında ölü buluyor
Kameralar önünde yapılan koronavirüs şakası Trump'ı korkuttu
Kameralar önünde yapılan koronavirüs şakası Trump'ı korkuttu
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son Dakika! İran'da 6 yaşındaki çocuk koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika! İran'da 6 yaşındaki çocuk koronavirüsten hayatını kaybetti
Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı
Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı
Son dakika: Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor
Son dakika: Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor
Koronavirüs gripten daha bulaşıcı! 10 döngüden sonra 59 bin kişiye bulaşabilir
Koronavirüs gripten daha bulaşıcı! 10 döngüden sonra 59 bin kişiye bulaşabilir
Son Dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 860'a yükseldi
Son Dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 860'a yükseldi
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! '1 numaralı hasta' iyileşti
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti
Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı
Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı
New York Times, koronavirüsün nasıl yayıldığını analiz eden makale yayınladı
New York Times, koronavirüsün nasıl yayıldığını analiz eden makale yayınladı
İngiltere'de bir doktor, zenginlere koronavirüs testi satarak bir haftada 2,5 milyon sterlinlik vurgun yaptı
İngiltere'de bir doktor, zenginlere koronavirüs testi satarak bir haftada 2,5 milyon sterlinlik vurgun yaptı
Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu
Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu
Görüntüler yürek parçaladı! Hastalar acı içinde böyle yardım bekledi
Görüntüler yürek parçaladı! Hastalar acı içinde böyle yardım bekledi
Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı
Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı
İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı
İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı
Son Dakika: Fed, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler açıkladı
Son Dakika: Fed, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler açıkladı
Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü
Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü
Son dakika: İspanya'da Başbakan Yardımcısı, solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Son dakika: İspanya'da Başbakan Yardımcısı, solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
IMF: Koronavirüs küresel ekonomiyi ciddi etkileyecek, kriz geçici olacak
IMF: Koronavirüs küresel ekonomiyi ciddi etkileyecek, kriz geçici olacak
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti
Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti
Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti
Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ender Saraç Didem Soydan Yılmaz Erdoğan
Spor Falcao Bülent Uygun Malcolm Thomas Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Polis Beşiktaş Fatih Terim
Şu an buradasınız: Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi Pound: Tokyo Yaz Oyunları ertelenecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 14:46:05. #1.14#
title