Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi Pound: Tokyo Yaz Oyunları ertelenecek Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) üyelerinden Dick Pound, komitenin 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatlarını bir yıl erteleme kararı aldığını söyledi.Reuters haber ajansına konuşan Pound açıklamasının kendi kanaati olduğunu söyledi, komiteden henüz resmi bir bilgilendirme gelmedi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyelerinden Dick Pound, komitenin 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'nı bir yıl erteleme kararı aldığını söyledi. Reuters haber ajansına konuşan Pound bu sözlerinin kendi kanaati olduğunun altını çizerken, komiteden ise henüz resmi bir duyuru gelmedi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com