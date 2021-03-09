Uluslararası Olimpiyat Komitesi: Tokyo 2020'de sporcuların yaklaşık yüzde 49'u kadınlardan oluşacak
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Uluslararası Olimpiyat Komitesi: Tokyo 2020'de sporcuların yaklaşık yüzde 49'u kadınlardan oluşacak

09.03.2021 14:29 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:32
Uluslararası Olimpiyat Komitesi: Tokyo 2020'de sporcuların yaklaşık yüzde 49'u kadınlardan oluşacak

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın sporcu sayısı bakımından cinsiyet dengesinin sağlandığı ilk olimpiyat olacağını bildirdi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın sporcu sayısı bakımından cinsiyet dengesinin sağlandığı ilk olimpiyat olacağını bildirdi.

IOC'den yapılan açıklamada, Tokyo 2020'ye katılacak sporcuların yaklaşık yüzde 49'unun kadınlardan oluşacağı belirtildi.

Kadınların sporun her alanında bulunması konusunda kararlı olduklarını kaydeden IOC Başkanı Thomas Bach, "Olimpiyatlara dört ay kala, spor dünyasında yeni bir dönüm noktasına hazırlanıyoruz. Tokyo 2020, tarihte cinsiyet dengesi sağlanan ilk olimpiyat olacak." ifadelerini kullandı.

Japonya Olimpiyatlar Bakanı Marukawa Tamayo "Kadınların ve erkeklerin aktif katılımı, herkesin rahatça yaşayabileceği müreffeh ve sürdürülebilir bir toplumun oluşmasına yol açacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları, 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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