Uluslararası Olimpiyat Komitesi: Tokyo 2020 Olimpiyatlarının iptali gibi bir durum söz konusu değil

14.02.2020 17:47 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:47

Dünya çapında yüzlerce kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edilebileceği söylentilerine resmi yanıt geldi.



Tokyo Olimpiyat Organizasyonu ile Uluslararası Olimpiyat Komitesi yaptığı ortak açıklamada, salgın sonrası 2020 Oyunları için yapılmış bir 'B planı' olmadığını, olimpiyatların belirlenen tarihte gerçekleşeceğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle