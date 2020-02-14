Uluslararası Olimpiyat Komitesi: Tokyo 2020 Olimpiyatlarının iptali gibi bir durum söz konusu değil
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Uluslararası Olimpiyat Komitesi: Tokyo 2020 Olimpiyatlarının iptali gibi bir durum söz konusu değil

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Tokyo 2020 Olimpiyatlarının iptali gibi bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

14.02.2020 17:47 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:47
Uluslararası Olimpiyat Komitesi: Tokyo 2020 Olimpiyatlarının iptali gibi bir durum söz konusu değil

Dünya çapında yüzlerce kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs salgını nedeniyle 2020 Olimpiyatları'nın iptal edilebileceği söylentilerine resmi yanıt geldi.


Tokyo Olimpiyat Organizasyonu ile yaptığı ortak açıklamada, salgın sonrası 2020 Oyunları için yapılmış bir 'B planı' olmadığını, olimpiyatların belirlenen tarihte gerçekleşeceğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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