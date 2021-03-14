Uluslararası Olimpiyat Komitesi: Tokyo Olimpiyatlarında aşı zorunluluk değil
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Uluslararası Olimpiyat Komitesi: Tokyo Olimpiyatlarında aşı zorunluluk değil

14.03.2021 09:47 | Son Güncelleme: 14.03.2021 09:50
Uluslararası Olimpiyat Komitesi: Tokyo Olimpiyatlarında aşı zorunluluk değil

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda yarışacak sporcularda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı şartı aranmayacağını bildirdi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda yarışacak sporcularda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı şartı aranmayacağını bildirdi.

IOC oturumu sonrası konuşan Başkan Bach, IOC'nin Tokyo Olimpiyatlarında aşı mecburiyeti uygulamayacağının en baştan beri net şekilde ilan edildiğini belirtti.

Konuya ilişkin şimdiye kadar açıklanan yönergelerin takip edileceğini kaydeden Bach, "Ulusal federasyonlar ve sporcular, kendi ulusal aşı düzenlemelerine uymalıdır. Bu bir hükümet sorumluluğudur ve biz müdahil olmayacağız." ifadesini kullandı.

Ev sahibi ülke Japonya'nın olası aşı yetersizliğine işaret eden Bach, turnuvanın başlayacağı 23 Temmuz'a kadar Japon sporcuların tamamının aşılanamayabileceğini söyledi.

Bach, hafta içinde Çin Olimpiyat Komitesinin, Tokyo Oyunları ile 2022'de Pekin Kış Olimpiyatları'na katılacaklara vurulması için aşı tedarik edebilecekleri teklifinde bulunduğunu aktardı.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos'ta düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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