Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Kovid-19'a rağmen Tokyo Olimpiyatları'nın "güvenli yapılacağına" inanıyor

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Tokyo Olimpiyatları'nın güvenli şekilde düzenlenmesinde kararlılığını koruduğunu açıkladı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Tokyo Olimpiyatları'nın güvenli şekilde düzenlenmesinde kararlılığını koruduğunu açıkladı.

IOC Başkanı Thomas Bach; Organizasyon Komitesi, merkezi hükümet ve Tokyo Valiliği yetkililerinin yer aldığı ortak konferansta yaptığı konuşmada, Tokyo Oyunları'nın son durumuna değindi.

Bach, "Japon partner ve dostlarımızla beraber, herkes için güvenli bir olimpiyat oyunlarına yönelik IOC'nin tam kararlılığını yeniden vurgulamak isterim." dedi.

Açılış törenine yaklaşık 9 hafta gibi kısa bir süre kaldığını belirten Bach, "Güvenli olimpiyatların başarılması için sadece oyunların düzenlenmesine odaklanmış durumdayız." diye konuştu.

Aşı uygulamasına değinen Bach, olimpiyat yerleşkelerine girecek sporcu ve delegasyon ekiplerinin yüzde 75'inin halihazırda aşılanmış ya da aşılanması planlanmış olduğunu kaydetti.

Japonya Olimpiyatlar Bakanı Tamayo Marukawa, sporcuların dışında gazeteciler ve yetkililer gibi diğer resmi katılımcıların da aşılanması gerektiğini söyledi.

Organizasyon Komitesi Başkanı Seiko Haşimoto da Tokyo Oyunlarının dünyaya ve gelecek nesillere, "küresel bir meydan okumayla nasıl mücadele edildiğini" göstereceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan