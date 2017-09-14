Uluslararası Olimpiyat Komitesi Beklenen Kararını Açıkladı

Uluslararası Olimpiyat Komitesi beklenen kararını çarşamba günü resmen açıkladı. Yaz Olimpiyat Oyunları 2024'te Fransa'nın başkenti Paris'te, 2028'de ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek. Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, aday şehirlerin daha önce karar üzerinde uzlaşmış olmasına vurgu yaptı:



"Genelde karar açıklandığında köşede ağlayan iki üç şehir görürsünüz. Basın bir yanda kaybedenlere, diğer yanda da zafer sahibine nasıl hissettiğini sorar Bugün dünyamızda yeterince kaybeden, yeterince bölünmüşlük var zaten, insanlar ancak diğerlerinin hayalini yıkarak kendi hayalini gerçekleştiriyor. Bence bugün biz farklı bir model ortaya koyduk. Her iki şehrin hayalleri de gerçek oldu."



Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ise, Fransa'nın başkentinin en son 1924'te oyunlara ev sahipliği yaptığının altını çizdi:



"Oyunları yüz yıl aradan sonra geri getirmek gerçekten büyük bir mutluluk. Buna ihtiyacımız vardı, bu karar ülkemize iyi gelecek, Paris'e iyi gelecek. Kampanya boyunca söylediğimiz gibi taşıyıcısı olduğumuz değerler bu sonucu mümkün kıldı. ve artık bizim için yeni olağanüstü bir macera başlıyor."



Komite, teamüllerin aksine iki aday şehrin uzlaşmasını göz önünde bulundurarak tek seferde iki ev sahibini de belirledi. Her iki kent de daha önce ikişer kez Yaz OLimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmıştı.



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Tags: Paris Olimpiyat Oyunları Gepost: 14 september 2017