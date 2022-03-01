Uluslararası Okul Sporları Federasyonu, Rusya ve Belarus'u müsabakalardan men etti - Haberler

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Uluslararası Okul Sporları Federasyonu, Rusya ve Belarus'u müsabakalardan men etti

AA, Mutlu Demirtaştan - Spor
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Uluslararası Okul Sporları Federasyonu, Rusya ve Belarus'u müsabakalardan men etti

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF), Rusya ve Belarus'a müsabakalardan men cezası verdi.

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF), Rusya ve Belarus'a müsabakalardan men cezası verdi.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Rusya ile Belarus'un üyeliklerinin askıya alındığı ve ikinci bir duyuruya kadar ISF müsabakalarına katılmalarına izin verilmeyeceği ifade edildi.

Rus ve Belaruslu yetkililerin, genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarına katılamayacağı da kaydedildi.

Ayrıca ISF Gymnasiade 2024 ev sahipliğinin Rusya'dan alındığı belirtildi.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Belarus, Rusya, Spor, Haberler

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