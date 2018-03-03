Uluslararası Öğrencilere "Etkili İletişim" Eğitimi

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından "Yarınlar Bizim İçin" projesi kapsamında Trakya Üniversitesinde (TÜ) eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik "Etkili İletişim ve Diksiyon" eğitimi verildi.

TÜ Devlet Konservatuvarının konferans salonunda gerçekleşen programda eğitmen ve spiker Serkan Aksarı, öğrencilere diksiyon, hitabet ve beden dili konularında bilgi verdi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da, program öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, etkili iletişim ve diksiyonun iş ve yaşam hayatında önemli olduğunu söyledi.

Üniversite olarak öğrencilere akademik bilginin yanı sıra sosyal eğitimlerde verdiklerini ifade eden Tabakoğlu, "Biz öğrencilerimize sadece ders öğretmiyoruz. Sadece diploma vermiyoruz. Onları hayata hazırlıyoruz. Bugünde gerçek hayatta karşılaşacakları etkili iletişim, diksiyon, güzel konuşma, beden diliyle kendini doğru ifade etme gibi günümüz için olmazsa olmaz yaklaşımları öğrenecekler. Bu işin uzmanı olan ve aynı zaman üniversitemiz mezunu eğitmen ve spiker Serkan Aksarı'dan güzel şeyler alacaklar." dedi.

Serkan Aksarı da verilen eğitimlerin öğrencileri gelecek yaşamlarına katkı sağladığını söyledi.