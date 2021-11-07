Uluslararası öğrencilerden 'Mini Dünya Kupası' turnuvası - Haberler Spor
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Uluslararası öğrencilerden 'Mini Dünya Kupası' turnuvası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Uluslararası öğrencilerden 'Mini Dünya Kupası' turnuvası

Karabük Üniversitesinde okuyan uluslararası öğrenciler arasında '10larca Millet Karabük'te Tek Ses' projesi kapsamında düzenlenen futbol turnuvasının yarı finalistleri belli oldu.

KARABÜK (İHA) - Karabük Üniversitesinde okuyan uluslararası öğrenciler arasında '10larca Millet Karabük'te Tek Ses' projesi kapsamında düzenlenen futbol turnuvasının yarı finalistleri belli oldu.

Altın Safran Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından kardeşlik ruhunu pekiştirmek amacıyla '10larca Millet Karabük'te Tek Ses' projesi kapsamında düzenlenen 'Mini Dünya Kupası' futbol turnuvası başladı. 30 Ekim- 10 Kasım arasında düzenlenen turnuvaya 20 takım başvurdu. Ön eleme ve çeyrek final maçlarının ardından Çad, Suriye, Filistin, Kenya, Mısır ülkeleri yarı finalist oldular. - KARABÜK

Uluslararası öğrencilerden 'Mini Dünya Kupası' turnuvası

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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