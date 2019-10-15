Uluslararası öğrencilerden milli maç heyecanı

15.10.2019 08:10

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) Türkiye Bursları programı ile ülkemizde eğitim alan dünyanın dört bir yanından uluslararası öğrenciler, Türkiye-Fransa maçının heyecanına ortak oluyor.



Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından koordinasyonu sağlanan Türkiye Bursları programı ile ülkemizdeki çeşitli üniversitelerde eğitim alan dünyanın dört bir yanından uluslararası öğrenciler YTB'nin ev sahipliğinde Türkiye-Fransa maçının heyecanına ortak oluyor. Ay yıldızlı forma, kırmızı-beyaz atkıları ve bayraklarla maç izlemeye gelen uluslararası öğrenciler, başlama düdüğünün ardından tezahüratlar eşliğinde milli takıma destek verdi. Öğrencilerin Türkiye sevgisi ise renkli görüntülere sahne oldu.



"Türkiye gruplarından birinci çıkacak"



İran'dan gelerek Ankara'da Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde makine bölümünde doktora yapan Samad Mofhani Rahimi maçtan önce duygu ve düşüncelerini paylaştı. Rahimi, çocukluğundan beri hayranı olduğu Türkiye'de yaşamaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Milli takımı da çok başarılı bulan Rahimi, gruplardan birinci çıkacağını belirtti. Türkiye'de eğitim aldıktan sonra kendi ülkesine hizmet edeceğini ifade eden Rahimi, "Türkiye'nin bir gönül elçisi olacağım. Bugün burada Türkiye'nin milli maçını izleyeceğiz. Türk milli takımını güçlü buluyorum. Rakiplerini yenip gruptan birinci çıkacağını düşünüyorum" dedi.



"Türkiye'nin sonuna kadar arkasındayız ve haklı buluyoruz"



Türkiye'nin son günlerde zorlu süreçlerden geçtiğine dikkat çeken Rahimi bu maçın moral kaynağı olacağını belirterek, "Türkiye'nin bu zorlu sürecinde öncelikle yanındayız. PKK ve PYD terörist gruplardır. Allah Türkiye'nin yardımcısı olsun. Türkiye'nin yapmış olduğu Barış Pınarı Harekatı aynı zamanda Türk dünyası için de önemlidir. Türkiye'nin sonuna kadar arkasındayız ve haklı buluyoruz" dedi.



"Türkiye'nin en azından çeyrek finale kalacağını düşünüyorum"



Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler bölümünde ikinci sınıf öğrenci olan Tacikistanlı Fazullah Haşimzade de, Türk milli takımını yakından takip ettiğini ifade etti. Aynı zamanda Trabzonspor hayranı olan Haşimzade Türkiye'nin en az çeyrek final oynayacağını sözlerine ekledi. Türk insanını ve Türkiye'yi çok sevdiğini dile getiren Haşimzade, "Bugün Türk milli takımını destekliyoruz. Ben kendi ülkemdeyken de Türkiye'nin maçlarını seyrediyordum ve başarılı buluyordum. Ben aynı zamanda Trabzonspor hayranıyım. Türk milli takımında da Trabzonspor'dan oyuncular var. Öncelikle Abdülkadir Ömür'e geçmiş olsun diyorum, onun futbolunu çok beğeniyorum. İnşallah yakın zamanda iyileşir. Türkiye'nin en azından çeyrek finale kalacağını düşünüyorum" dedi.



"Türkiye bu operasyonda sonuna kadar haklıdır"



Milli takımın sınır ötesi operasyonların gerçekleştiği bu dönemde insanları mutlu ettiğini ifade eden Haşimzade, "Son günlerde Türkiye sınır ötesi bir operasyon gerçekleştiriyor. Milli takımın kazanması Türk insanına moral olacaktır. Türkiye bu operasyonunda sonuna kadar haklıdır. Özellikle Müslüman ülkeler çok zor günlerden geçiyor. Geçmişte Irak'ta, Afganistan'da olanları gördük. Sıkıntılı günleri devam ediyor. İnşallah Müslüman ülkeler bütün sıkıntılarından kurtulur" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA