Uluslararası Öğrencilerden Mehmetçiğe "Bi Dünya" Mektup

GÖKHAN ZOBAR - Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) eğitim gören yabancı öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlerin yanında olduklarını hissettirmek amacıyla duygu dolu mektuplar kaleme alıyor.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından "Uluslararası Öğrencilerden Afrin'deki Mehmetçiklere Bi Dünya Mektup" kampanyası başlatıldı.

Bu kapsamda dernek binasında bir araya gelen öğrenciler, üzerinde Türk bayrağı ve kendi ülke bayraklarının yer aldığı kağıtlara duygularını aktarıyor. 16 Mart'ta kadar devam edecek kampanyada toplanan mektuplar, Afrin'deki askerlere gönderilecek.

"Yabancı öğrenciler Türkiye'nin ve Türk askerinin her zaman yanında"

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmetçiğe destek olmak amacıyla böyle bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrencilerin Türkiye'nin ve Türk askerinin her zaman yanında olduğunu vurgulayan Çalışkan, şöyle devam etti:

"Afrin'de büyük bir mücadele veren Mehmetçiğe destek amacıyla farklı ülkelerden gelen öğrencilerimiz mektup yazıyor. Duygularını kağıda döktükleri mektupları önümüzdeki hafta cepheye göndereceğiz. Etkinliğimizin adını da 'Uluslararası Öğrencilerden Afrin'deki Mehmetçiklere Bi Dünya Mektup' koyduk. Allah askerimizin yanında olsun. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum."

Batı Trakya Gümülcine'den gelen TÜ Radyoterapi Bölümü öğrencisi Merve Softa, Mehmetçiğin arkasında sadece Türkiye'nin değil, yüreği Türkiye aşkıyla yanan milyonlarca insanın olduğunu belirtti.

Türk askerinin başarısı için dua ettiklerini anlatan Softa, şunları söyledi:

"Her ne kadar farklı ülkelerden olsak da aynı kökten geliyoruz. Hepimiz Türk'üz. Dualarımız ve kalbimiz askerlerimizle. Biz burada rahat bir hayat sürüyorsak bu onların sayesinde. Unutmasınlar ki onların arkasında kocaman bir dünya var. Batı Trakya onlarla. Kosova, Makedonya, Arnavutluk hepimiz onların arkasındayız. Bize haklarını helal etsinler. Ben mektubuma 'Afrin'e selam olsun' diye başladım ve 'Bundan 104 sene önce dedelerimiz nasıl Çanakkale'de bir olup savaşmışlarsa yine sizlerle birlikteyiz. Dualarımız sizinle' diye devam ettim. İnşallah bu harekat zaferle tamamlanacak."

Kosova'dan gelen Liridon Kurti ise uluslararası öğrencilerin Türk askerinin destekçisi olduğunu belirterek, "Çanakkale'de nasıl aynı düşmana, yani emperyalist güçlere karşı savaştıysak bugün de yine aynı güçlerle savaşılıyor. Mehmetçiğimizin arkasındayız, dualarımız onlarla. Uluslararası öğrenciler olarak onları her zaman düşünüyoruz ve onlara dua ediyoruz." diye konuştu.

Kosova'dan gelen Şamil İmami de duygularını yazdığı dörtlükle aktardı.

İmami, şiirinde şu satırlara yer verdi:

"7'den 70'e herkes arkanızda/Kosova'daki millet de bilin yanınızda/Mazlumun hakkını savunmak için/Zalim düşmanın içinden geçin."