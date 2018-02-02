Uluslararası Öğrencilerden Fabrika Ziyareti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kocaeli'nde eğitim gören uluslararası öğrencileri Tuzla'da faaliyet gösteren sanayi tesisine götürdü. Mühendislik fakültesi öğrencileri, ileride dahil olacakları sektörün detaylarını öğrenme fırsatı buldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği geziye ağırlıklı olarak Kocaeli Üniversitesi'nin mühendislik fakültelerinde eğitim gören öğrencileri katıldı. Fabrika hakkında yetkililerden detaylı bilgi alan öğrenciler, ileride dahil olacakları sektörün detaylarını öğrenme fırsatı yakaladı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Uluslararası Öğrenciler Birimi yetkilileri ve Genel Sekreter Danışmanı Osman Ayvazoğlu'nun eşlik ettiği geziye 20 uluslararası öğrenci katıldı. Öğrenciler fabrikada ilk olarak üretim bölümünde prefabrik yapımını izledi ve üretimde kullanılan materyalleri inceledi.

Öğrencilere fabrika yetkilileri tarafından sunum yapıldı. Geniş kapsamlı sunumda, Fabrika'nın dünyanın 90'a yakın ülkesine ihracat yaptığı belirtilerek, söz konusu ihracat portföyü ile ilgili bilgi aktarıldı. Fabrikada, panel sistem prefabrik binaların yanı sıra, yerleşim üniteleri, modüler yaşam kabinleri ve konteyner yaşam alanlarının üretildiği ifade edildi. Uluslararası öğrenciler de fabrika yetkililerine sorular yönlendirerek merak ettikleri konuları öğrenme olanağı buldu.

Uluslararası öğrenciler ziyaret vesilesiyle çalışacakları alanla ilgili tecrübelerden de yararlandı. Fabrika yetkilisi öğrencilere, inşaat sektörünün insan var oldukça devam edeceğini belirterek, "Sizler de bu nedenle bu sektörün gerekli net worklerini yapmalısınız. Bu da insan biriktirmekten ve iletişimden geçer. Buradaki öğrencilik yıllarınızı iyi değerlendirerek gelecekteki iletişim noktalarınızı güçlendirin" tavsiyesinde bulundu. - KOCAELİ