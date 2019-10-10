Uluslararası öğrenciler şerbet yapımını öğrendi

10.10.2019 12:08

Trakya Üniversitesinde çeşitli bölümleri kazanan uluslararası öğrenciler, "Şerbet-i Fünun" projesi kapsamında Osmanlı şerbeti yapmayı öğrendi.

Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Bulgaristan, Yunanistan, Mısır, Somali ve Tunus gibi ülkelerden çeşitli bölümleri kazanan öğrenciler, akademisyenler eşliğinde Karaağaç Yerleşkesi'ndeki Şerbet Evi'ni ziyaret etti.

Öğrencilere burada hem şerbet ikramında bulunuldu hem de şerbet yapımı öğretildi.

"Şerbet-i Fünun" projesi koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Atakişi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerin Trakya Üniversitesinde eğitim gördüğünü söyledi.

Uluslararası öğrencilerin yeni eğitim yılına şerbet yaparak tatlı başladığını belirten Atakişi, "Yabancı uyruklu öğrencilerimize Osmanlı lezzetlerini tanıttık. Literatür taramasından elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda elimizde 300 Osmanlı şerbetinin tarifi var. Unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri, tarih kitaplarında yer alan tarifleri uluslararası boyutta paylaştık. Öğrencilerimiz reyhan ve nane şerbeti yapımını öğrendi." diye konuştu.

Padişahların saraydaki davetlerinde misafirlere şerbet ikram edildiğini dile getiren Atakişi, bu içeceğin, doğallığıyla sağlık açısından da önemli olduğunu ifade etti.

Kosova'dan gelen Erza Beqaj da favorisinin reyhan şerbeti olduğunu belirterek, "Tadı çok güzel, beğendim. Burada hem yapımını öğrendik hem de tadına baktık. Kosova'da şerbet yapıyoruz ama biz sadece şeker ve limon kullanıyoruz. Burada çok fazla çeşit var." değerlendirmesinde bulundu.

Makedonya'dan gelen Yasin Hamidi, Osmanlı şerbetlerinin günümüze kadar gelen en önemli lezzetlerden olduğunu söyledi.

Kaynak: AA