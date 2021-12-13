NEVŞEHİR (Habermetre) - Uluslararası Öğrenciler Kayaşehir'i Gezdi

Dünyanın farklı ülkelerinden eğitim almak için gelerek Türkiye'deki üniversitelerde bulunan uluslararası öğrenciler Kayaşehir'i gezdi.

Uluslararası Öğrenciler Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Nevşehir Valiliği, Nevşehir Belediyesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ve Nevşehir Uluslararası Öğrenci Derneği (NUDEF)'in katkılarıyla NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

Hafta sonu gerçekleştirilen etkinliğe katılmak üzere Nevşehir'e gelen öğrenciler için Nevşehir Belediyesi tarafından bölge gezisi düzenlendi.

Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik merkezlerini ziyaret eden öğrencilere Nevşehir Kalesi ve Kayaşehir gezisi sırasında Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü yetkilileri eşlik etti.

Yetkililer, gezi sırasında dünyanın en büyük kaya oyma yamaç yerleşim merkezi hakkında öğrencilere bilgi verdi.

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