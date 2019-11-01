Uluslararası öğrenciler 'Gez Gör'le İzmit'i gezdi

01.11.2019 09:57

2019-2020 eğitim-öğrenim yılında Kocaeli Üniversitesi(KOÜ)'de öğrenim görmeye başlayan 100 uluslararası öğrenci, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ''Gez-Gör Kocaeli'' programı kapsamında doğa gezisine katıldı. Seka kamp alanı ve Ormanya'yı gezen üniversiteli grup, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeleri çok beğendiğini dile getirdi.

BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİLER

Seka kamp alanında Kocaeli'nin doğasıyla tanışan uluslararası öğrenciler, temiz havanın tadını çıkarırken Seka kamp alanını gezdiler. Rehberler eşliğindeki şehir gezisi kapsamında Ormanya Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret eden öğrenciler, ata da binerek eğlenceli bir gün geçirdiler. KOÜ'lü uluslararası öğrenciler, günün tadını bol bol fotoğraf çektirerek çıkardı.

BAŞVURMAK ÇOK KOLAY

Kocaeli'nin tarihi, turistlik ve doğal mekânlarını ücretsiz olarak gezmek isteyen vatandaşlar www.gezgorkocaeli.com internet adresini ziyaret ederek katılmak istedikleri turu seçebiliyor. En az 20 kişi olmak ve 18 yaşından büyük olmak kaydıyla gruplar, gezmek istedikleri turu internet sitesinden seçerek başvuru yapabiliyor. Başvurmak isteyen vatandaşlar ayrıca Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi'ni de arayabiliyor.

Kaynak: Bültenler