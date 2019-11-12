Uluslararası öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu
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Uluslararası öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu

Trakya Üniversitesi'nde eğitim gören uluslararası öğrenciler ağaçlandırma etkinliğine katıldı.

12.11.2019 10:34 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:36
Uluslararası öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu

Trakya Üniversitesi'nde eğitim gören uluslararası öğrenciler ağaçlandırma etkinliğine katıldı.

Göç İdaresi Müdürlüğü koordinasyonunda Kaymakamlığı, Trakya Üniversitesi ve Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği işbirliğinde Tarım ve Orman Bakanlığının "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı kapsamında 300 uluslararası öğrenci Lalapaşa yolundaki ağaçlandırma sahasında buluştu.

Öğrenciler 1200 ağacı toprakla buluşturup can suyu verdi.

Oluşturulan hatıra ormanının bakımını İl Göç İdaresi Müdürlüğü üstlendi.

Kaynak: AA
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