Türkiye'nin uluslararası öğrenci hareketliliğine yönelik değerlendirmelerde bulunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Fatih Fuat Tuncer, hizmet ihracatı kavramının dünyadaki en önemli etkenlerinden birinin de 'uluslararası öğrenci hareketliliği' olduğunu söyledi. Tuncer, "Uluslararası öğrenciler eğitim gördükleri ülkelerin gönüllü birer elçisi haline geliyor" diye konuştu.

Türkiye'nin uluslararası öğrenci hareketliliğine yabancı olmadığını söyleyen Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Fatih Fuat Tuncer, "Soğuk Savaş sonrası dünya genelinde yaşanan insan hareketliliği sonrası 'hizmet ihracatı' denilen önemli bir ihracat kalemini ortaya çıktı. Hizmet ihracatı kavramının dünyadaki en önemli etkenlerinden birisi de hiç kuşkusuz ki 'uluslararası öğrenci' hareketliliği. Bugün uluslararası öğrenci hareketliliği, aynı zamanda ülkelerin dış politika uygulamalarında giderek daha fazla yer kaplamaya başlayan bir 'kamu diplomasisi' aracına dönüşmüş durumda. Uluslararası öğrenciler eğitim gördükleri ülkelerin gönüllü birer elçisi haline geliyor" dedi.

"TÜRKİYE, ULUSLARARASI ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİNE YABANCI BİR ÜLKE DEĞİL"

Soğuk Savaş sonrası yaşanan hareketliliğin, Türkiye'yi de etkilediğini söyleyen Doç. Dr. Tuncer, "Bu durum Türkiye'deki uluslararası öğrenci pazarını da genişletti. Türkiye, uluslararası öğrenci hareketliliğine yabancı bir ülke değil ve dünya trendini yakalamış durumda. 2013 yılında 48 bin olan uluslararası öğrenci sayısı 2017 yılında 108 bin'e ulaştı. 2020 yılında bu sayının 185 bin olması ise dikkat çekici. Sayının önümüzdeki yıllarda giderek artacağını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"2030 YILINDA 20 MİLYONA ULAŞMASI BEKLENİYOR"

1980 yılında dünyada 50 milyon yükseköğrenim gören öğrenci olduğunu belirten Doç. Dr. Tuncer, "Öğrenci sayısı yıllar içinde düzenli bir şekilde artarak, 2009 yılında bu sayı 170 milyona ulaştı. 2025 yılında bu sayının dünya genelinde 262 milyona ulaşması bekleniyor. 1975 yılında dünyada 800 bin yükseköğrenim gören uluslararası öğrenci sayısı var iken bu sayı 2010 yılında 4,5 milyona ulaştı. Uluslararası öğrenci sayısı dünyada düzenli bir şekilde artıyor ve bu sayının dünyada 2030 yılında 20 Milyona ulaşması bekleniyor" diye konuştu.

"ULUSLARARASI 5 ÖĞRENCİDEN 1'İ VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİ TERCİH EDİYOR"

YÖK 2021 Raporu'nu değerlendiren Beykent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Fatih Fuat Tuncer, "Raporda, Türkiye'deki toplam 185 bin uluslararası öğrencinin 40 bin 630'unun vakıf üniversitelerini tercih ettiği görülüyor. Bu da yaklaşık yüzde 22'lik bir oran. Yani Türkiye'ye gelen her uluslararası 5 öğrenciden 1'i vakıf üniversitelerini tercih ediyor" dedi.

"DİPLOMATİK İLİŞKİLERE FAYDASI VAR"

Uluslararası öğrenci hareketliliğinin artması faydaları üzerine konuşan Beykent Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (BÜSEM) Doç. Dr. Tuncer, "Hareketliliğin artması ilgili ülkenin akademik gelişmesine ve diğer gelişmiş akademik sistemlerle de etkileşimde olmasına katkı sağladığı gibi, ülkelere getireceği ekonomik hareketlilik ile de o ülkeye ekonomik katkı sunuyor. Yine uluslararası öğrencilerin, uluslararası ortamda önemi her geçen gün artan sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağı gibi ilgili devletin siyasi ve diplomatik ilişkilerine de büyük bir faydası oluyor" şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Tuncer, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Uluslararası öğrenci konusu hem ekonomik hem sosyal hem akademik hem de politik olarak önemli bir konu. Türkiye'deki yükseköğretim camiasının bu konuya daha fazla yoğunlaşması bir zorunluluk olduğu gibi aynı zamanda da bir ödev olarak karşımıza çıkıyor."