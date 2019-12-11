Uluslararası öğrenciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

11.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:58

Yükseköğrenimlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) sürdüren uluslararası öğrenciler, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

BŞEÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER), Türkçe eğitimine devam eden Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Suriyeli öğrenciler, yarışma ve fotoğrafların yer aldığı seçki hakkında AA muhabirinden bilgi aldı.

Seçkiyi ilgiyle inceleyen öğrenciler, "haber" kategorisinde "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı", yaşamda Cem Genco'nun "Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor" ve sporda Mustafa Yalçın'ın "Kadınlar futbolu heyecanı" fotoğraflarını tercih etti.

Üniversite öğrencilerinden Arman Yelubayev, fotoğrafları çok beğendiğini söyledi.

Seçim yaparken heyecanlandığını dile getiren Yelubayev, "Fotoğraflarda çok farklı duygular, hepsi bir dizginin içinde yer almış. Bir karede savaş varken diğerinde yaşamın içinden bir kare var." dedi.

Anel Murzagalieva da bu karelerin dünyanın farklı yerlerinde neler olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Azerbaycanlı Ayan Jafarova da "AA muhabirleri çok güzel fotoğraflar çekiyor, dünyaya çok güzel haberler aktarıyor. Tüm muhabirlerin eline sağlık." diye konuştu.

Kaynak: AA