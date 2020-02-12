12.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:16

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkan Vekili Ali Rıza Beşkat, "Uluslararası öğrenciler bizler için önemlidir. Sizlerin ülkemize gelmeniz, eğitim almanız, Türkiye'nin tüm hak ve hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli her türlü kolaylığı yapmaktayız." dedi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğinde Samsun'da düzenlenen "Uluslararası Öğrenci ve Akademisyenler Sosyal Uyum Buluşması" sona erdi.

Ali Rıza Beşkat, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yabancı öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, uluslararası öğrencilerin Türkiye için kıymetli olduğunu söyledi.

Türkiye'de 2014 yılında yabancı öğrenci sayısının 40 bin olduğuna işaret eden Beşkat, "Bugün bu sayı 150 binin üzerine üzerine çıkmıştır. Bu, kendiliğinden olmuş bir rakam değil, bilinçli bir çalışmanın ürünüdür. Uluslararası öğrenciler bizler için önemlidir. Sizlerin ülkemize gelmeniz, eğitim almanız, Türkiye'nin tüm hak ve hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli her türlü kolaylığı yapmaktayız." diye konuştu.

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz ise uluslararası öğrenci ve akademik personel olarak Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri arasında bulunduklarını dile getirdi.

Uluslararasılaşmayı önemsediklerini vurgulayan Cengiz, "Sayı olarak çok önemli yerdeyiz. Bizim 52 bin üniversite öğrencimiz, 5 bin 200 de uluslararası öğrencimiz var. Yüzde 10'a denk gelmektedir. Türkiye ortalaması yüzde 2,5'tir. Dolayısıyla yabancı öğrenci sayısı anlamında Türkiye'deki birkaç üniversiteden biriyiz. Akademisyen olarak ise yabancı 25 akademisyenimiz bulunuyor." ifadesini kullandı.

Samsun Göç İdaresi Müdürü Zafer Çolak da Türkiye'deki üniversitelerin eğitim kalitesinin artmasıyla yabancı öğrenci sayısının da arttığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Araştırmalara göre uluslararası öğrencilerin devletler arasındaki ilişkileri de geliştirdiği, belirlemeye başladığı ortaya konulmuştur. Türkiye'deki üniversitelerin cazibe merkezi olmasının sonucu olarak ülkemizde 150 binin üzerinde uluslararası öğrenci bulunmaktadır. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü olarak yabancı uyruklu öğrencilerin ikamet ve izin faaliyetlerini yürütüyor olmanın yanı sıra eğitim başarılarının artırılmasıyla Türk toplumu ile uyum ve iletişim içinde yaşamalarını sağlıyoruz."

Konuşmanın ardından uluslararası öğrencilere sahip oldukları hak ve yükümlülükler ile toplumsal uyum süreçlerine ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

Kaynak: AA