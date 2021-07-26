Uluslararası Öğrenci Ofisi Açıldı
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Uluslararası Öğrenci Ofisi Açıldı

Uluslararası Öğrenci Ofisi Açıldı
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Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından Üniversitemizde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin kullanımı için oluşturulan "Uluslararası Öğrenci Ofisi" açıldı.

Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından Üniversitemizde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin kullanımı için oluşturulan "Uluslararası Öğrenci Ofisi" açıldı.

Ofisin açılış törenine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Ayyıldız, Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Adem Ali İren, Isparta İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ramazan Tamer Büyükküpçü, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, Uluslararası Öğrenci Derneği Federasyonu Isparta Birim Başkanı Ali Arslan, Isparta Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Mustafa Balcı katıldı.

Farklı ülkelerden üniversitemize gelerek eğitim alan uluslararası öğrenciler, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü içerisinde oluşturulan ofiste bir araya gelerek fikir alış verişinde bulunabilecek, günlük faaliyetleri rahatlıkla yürütebilecek.

Kaynak: Habermetre

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