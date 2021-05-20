Uluslararası öğrenci bienali 20 Mayıs'ta açılıyor
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Uluslararası öğrenci bienali 20 Mayıs'ta açılıyor

Uluslararası öğrenci bienali 20 Mayıs'ta açılıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve bu yıl ilk defa düzenlenen Uluslararası Öğrenci Bienali, 20 Mayıs 2021 Perşembe günü açılıyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve bu yıl ilk defa düzenlenen Uluslararası Öğrenci Bienali, 20 Mayıs 2021 Perşembe günü açılıyor.

262 ESER SERGİLENECEK

Kovid-19 pandemisi nedeniyle sanal ortamda gerçekleştirilen sergide 12 farklı ülkeden lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ait 262 eser sergilenecek. Seçici kurulunda 13 farklı ülkeden öğretim üyelerinin bulunduğu ve pandemiyi merkeze alan bienalin teması 'değişim' olarak belirlendi. Sanat ve tasarım disiplinlerinde öğrenimine devam eden öğrencilere yönelik düzenlenen bienal, "Bir Şey Oldu, Her Şey Değişti" başlığını taşıyor.

20 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 14.00'ten itibaren internet üzerinden takip edilebilecek bienal kapsamında, birçok paralel etkinliğin de düzenleneceği kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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