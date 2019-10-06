"Uluslararası Öğrenci Akademisi"nden 11 bin yabancı öğrenci yararlandı

06.10.2019 15:22

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Türkiye'de yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel yönden gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan "Uluslararası Öğrenci Akademisi"nin faaliyetlerinden bugüne kadar 182 ülkeden 11 bin uluslararası öğrenci yararlandı.

YTB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de öğrenim gören yabancı öğrenciler için "Uluslararası Öğrenci Akademisi" başlığı altında çeşitli programlar düzenleniyor.

Uluslararası öğrenciler, kendi ilgi ve çalışma alanlarına göre düzenlenen seminer, atölye ve söyleşi programlarına katılarak siyaset, tarih, edebiyat, sanat ve spor alanında başarılı ve en üst düzey isimlerden dersler alıyor.

Bu kapsamda düzenlenen programlardan ve etkinliklerden Türkiye'de lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenim gören 182 ülkeden yaklaşık 150 bin uluslararası öğrenciden 11 bini yararlandı.

Türkiye Söyleşileri

"Uluslararası Öğrenci Akademisi" programlarına katılan öğrenciler siyaset, tarih, edebiyat, sanat, spor ve benzeri alanlarda ön plana çıkmış isimlerle de bir araya geldi.

Ankara, İstanbul, Kocaeli, Trabzon, Sakarya, Eskişehir, Bursa illerinde düzenlenen 12 söyleşide öğrenciler siyaset, tarih, edebiyat, sanat, spor ve benzeri alanlarda öne çıkan kişilerle buluştu.

"Türkiye Söyleşileri" programları kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenter Asamblesi Türk Heyeti Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, trafik kazasında hayatını kaybeden merhum Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Prof. Dr. Mustafa Kara, Prof. Dr. Bilal Kemikli, yazar ve akademisyen Saadettin Ökten, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile futbolcular Jose Sosa, Caleb Ekuban ve Yusuf Yazıcı öğrencilerle bir araya geldi.

Atölye çalışmaları, sanat ve spor faaliyetleri

Uluslararası Öğrenci Akademisi faaliyetleri kapsamında öğrenciler, kritik ve analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesi, toplumsal ve küresel konularda farkındalıklarının oluşturulmasına yönelik atölye çalışmalarına da katıldı.

Öğrenciler ayrıca Türkiye'nin kültürel birikimini yansıtan hat, tezhip, minyatür gibi yazı sanatları, klasik Türk müziği ve Türk sporları gibi alanlarda da dersler aldı.

Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Eskişehir, Kayseri, Bursa, Kocaeli ve Sakarya illerinde uygulanan Uluslararası Öğrenci Akademisi kapsamında şu anda 31 sivil toplum kuruluşu ile iş birliği içinde çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA