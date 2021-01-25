Uluslararası Ödemeler Bankası'ndan merkez bankaları için yeşil tahvil fonu
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Uluslararası Ödemeler Bankası'ndan merkez bankaları için yeşil tahvil fonu

25.01.2021 14:01 | Son Güncelleme: 25.01.2021 14:04
Uluslararası Ödemeler Bankası'ndan merkez bankaları için yeşil tahvil fonu

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), merkez bankaları ve resmi kurumlar tarafından yeşil tahvil yatırımları için avro temelli bir fon oluşturulduğunu duyurdu.

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), merkez bankaları ve resmi kurumlar tarafından yeşil tahvil yatırımları için avro temelli bir fon oluşturulduğunu duyurdu.

BIS'den yapılan açıklamada, Eylül 2019'da dolar temelli ilk BIS yeşil tahvil fonunun piyasaya sürüldüğü hatırlatıldı.

Şimdi de merkez bankaları ve resmi kurumlar tarafından yeşil tahvil yatırımları için avro temelli, açık uçlu bir fonun piyasaya sürüldüğü belirtilen açıklamada, BIS'ın dolar ve avro temelli 2 yeşil tahvil fonunda, merkez bankalarının yaklaşık 2 milyar dolarlık yeşil tahvillerinin yönetileceği kaydedildi.

Söz konusu fonların önemli ölçüde büyümesinin beklendiği aktarılan açıklamada, BIS'ın çevreye duyarlı finans ve yatırım uygulamalarını desteklemeye devam edeceği bildirildi.

ECB, iklim değişikliği merkezi kuracak

Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) yapılan açıklamada da iklim değişikliğiyle mücadeleyi desteklemek için ECB'nin kendi fon portföyünün bir kısmını BIS'ın söz konusu yeşil tahvil fonlarına yatırım yapmak için kullanacağı belirtildi.

Açıklamada, "ECB, kendi fon portföyünün bir kısmını BIS tarafından çıkarılan merkez bankalarının avro temelli yeşil tahvil fonlarına yatırım yapmak için kullanacak." denildi.

BIS'ın yeşil fonunun, yenilenebilir enerji üretimi ve enerji verimliliği projelerine yatırım yaptığı aktarılan açıklamada, "Bu adım (BIS'ın fonlarına yatırım yapılması), ECB'nin çevresel hedeflere ve AB'nin iklime yönelik hedeflerine olan katkısını gösterir." ifadesi kullanıldı.

ECB Başkanı Christine Lagarde, "Yeşil Merkez Bankacılığı" konulu konferansta yaptığı konuşmada, iklim değişikliğine yönelik sorunları ECB'nin para politikası ve bankacılık denetimi kapsamına katmanın en iyi yollarını araştırmak için ECB'nin, iklim değişikliği merkezi kuracağını bildirdi.

İklim Tahvilleri Girişimi'ne (Climate Bonds Initiative-CBI) göre, yeşil tahvil ihracı 2020 sonunda 269,5 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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