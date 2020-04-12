Uluslararası Ödemeler Bankası: Fed için riskler bitmiş değil
Uluslararası Ödemeler Bankası, "Fed'in şirket tahvillerini satın almak için çeşitli araçlar tanıtmasına rağmen bu konuda hala stres devam ediyor ve bu durum swap piyasalarını tekrar olumsuz etkileyebilir" değerlendirmesinde bulundu.
12.04.2020 11:59 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:59
Uluslararası Ödemeler Bankası, "Fed'in şirket tahvillerini satın almak için çeşitli araçlar tanıtmasına rağmen bu konuda hala stres devam ediyor ve bu durum swap piyasalarını tekrar olumsuz etkileyebilir" değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: Dunya.com